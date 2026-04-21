Aufladen

E-Bikes an E-Auto-Ladesäulen laden? Mit Adapter zwar möglich, aber laut EnBW verboten und unpraktisch. Besser: spezielle E-Bike-Ladestationen nutzen - oft kostenlos und an touristischen Hotspots zu finden.

Technisch möglich - aber nicht erwünscht

Auf den ersten Blick scheint es praktisch: Einfach das E-Bike an die nächste E-Auto-Ladesäule anschließen und weiterfahren. Technisch ist das mit einem passenden Adapter tatsächlich möglich, wie Bike-x.de berichtet. Doch sinnvoll ist es nicht - die Ladeleistung von 11 bis 22 Kilowatt ist für Autos gedacht, ein E-Bike-Akku mit rund 500 Wattstunden blockiert damit unnötig einen Ladepunkt.

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Rechtliche Lage und Konsequenzen

Rein rechtlich ist die Sache klar: Der Ladevorgang von E-Bikes an E-Auto-Ladesäulen ist nicht zulässig, wie EnBW gegenüber Bike-x.de betont. Laut EnBW-AGB ist die Nutzung ausschließlich für Elektroautos und Plug-in-Hybride erlaubt. Zwar sind bisher keine Strafzahlungen bekannt, die Betreiber behalten sich entsprechende Maßnahmen jedoch ausdrücklich vor. Damit gilt: Offiziell ist das Laden von Fahrrädern an öffentlichen E-Auto-Ladepunkten untersagt.

Spezielle E-Bike-Ladestationen als Alternative

Für E-Bikes steht mittlerweile ein eigenes Netz an Ladestationen zur Verfügung, das kontinuierlich ausgebaut wird. Wie Linexo berichtet, reicht die Bandbreite von einfachen Steckdosenständern mit Schuko-Anschluss über Schließfächer, in denen Akku und Ladegerät sicher verwahrt werden können, bis hin zu speziellen Systemen, die ein wetterfestes Spezialkabel erfordern. Auch moderne Wallboxen für E-Bikes sind vereinzelt im Einsatz. Neben öffentlichen Standorten wie Innenstädten oder Radfernwegen bieten zudem Hotels, Restaurants und touristische Einrichtungen Lademöglichkeiten an - häufig sogar kostenlos als Service für ihre Gäste. So entstehen zunehmend praktische Alternativen, die auf die Bedürfnisse von Radfahrenden zugeschnitten sind und nicht die Ladepunkte für Elektroautos blockieren.

Kosten, Ladezeiten und Sicherheit

Die Nutzung von E-Bike-Ladestationen ist laut Linexo in vielen Fällen kostenlos, gelegentlich fällt nur eine geringe Gebühr an. Selbst wenn abgerechnet wird, bewegen sich die Kosten meist im Bereich weniger Euro pro Ladevorgang. Die Ladezeit hängt von der Akkukapazität und dem Ladegerät ab: Standardakkus benötigen in der Regel zwei bis vier Stunden, mit Schnellladegeräten ist eine Teilladung auf 50 Prozent schon in etwa einer Stunde möglich. Beim Laden unterwegs sollten zudem Sicherheitsaspekte beachtet werden. Viele Netzteile sind empfindlich gegenüber Regen, weshalb ein geschützter Standort sinnvoll ist. Einige Anbieter setzen allerdings auf wetterfeste Kabel. Auch der Diebstahlschutz spielt eine Rolle - Schließfächer oder sichere Abstellmöglichkeiten schaffen hier zusätzliche Sicherheit.

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Praktische Tipps für unterwegs

Wer mit dem E-Bike längere Strecken zurücklegt, sollte gut vorbereitet sein. Linexo empfiehlt, stets das eigene Ladegerät und gegebenenfalls passende Adapter dabeizuhaben, da nicht alle Stationen standardisierte Anschlüsse bieten. Auch bei der Suche nach Ladepunkten helfen Apps, die speziell E-Bike-Ladestationen anzeigen. Darüber hinaus lohnt es sich, Ladepausen bewusst zu planen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net