Schulen und Kitas schließen: Diese Rechte haben Eltern während der Coronaferien

Welche Bildungseinrichtungen schließen und welche ihren Betrieb weiter laufen lassen, entscheiden Länder und Kommunen unabhängig voneinander. In der letzten Woche beschlossen aber ganze 13 Bundesländer, Schulen und Kitas für mehrere Wochen oder auf unbestimmte Zeit zu schließen. Das soll an erster Stelle dem Schutz vor einer beschleunigten Ausbreitung des Covid-19 Virus dienen, stellt Eltern von insbesondere jüngeren Kindern aber vor eine Herausforderung.

Welche Möglichkeiten Sie jetzt haben

Die meisten Schulen werden vollständig geschlossen - andere setzen nur die Schulpflicht aus, sodass Kinder, die nicht zuhause bleiben können, die Möglichkeit haben, den Tag in der Schule betreut zu werden. Abgeraten wird allgemein davon, Kinder bei den Großeltern unterzubringen, da für diese der Erreger einen gefährlichen Krankheitsverlauf bedeuten kann. Wenn Sie also aufgrund mangelnder Alternativen nicht mehr zur Arbeit gehen können, ist es wichtig, mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bittet Arbeitgeber, im Pandemiefall arbeitnehmerfreundliche Lösungen zu finden, in vielen Bundesländern wurden Arbeitgeber in der letzten Woche auch dazu aufgefordert, möglichst viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Das vereinfacht für viele die Lage - allerdings haben Sie nicht von vornherein das Recht auf Homeoffice. Daher ist eine andere Möglichkeit, Urlaub zu nehmen oder Ihre Überstunden abzubauen. Außerdem können Sie im Notfall Ihr Leistungsverweigerungsrecht in Anspruch nehmen, welches für die Dauer weniger Tage in Kraft tritt, wenn die Erbringung Ihrer Leistung unzumutbar ist. Sie können sich darauf berufen, wenn Sie einen Angerhörigen betreuen müssen.

Welche Unterstützung bekommen Sie vom Staat?

Die Politik arbeitet im Eiltempo an der Verbesserung der Betreuungslage und den Möglichkeiten für arbeitende Eltern: Arbeitsminister Heil sprach sich am Sonntag bei Arbeitgebern dafür aus, ihren Mitarbeitern entgegenzukommen, bis die Politik eine Lösung gefunden hat. Die Linke im Bundestag stellt konkrete Forderungen für eine Entgeltfortzahlung ähnlich der im Krankheitsfall und Saarlands Ministerpräsident Hans kündigte eine Notversorgung der Betreuung für Familien an. Für Selbstständige gibt es Regelungen zum Verdienstausgleich im Falle eines Ausfalls der Arbeitskraft. Besonders intensiv wird in Bayern an der Betreuung von Kindern mit Eltern in systemkritischen Berufen gearbeitet. Das bezweckt, dass Krankenpflegeberufe sowie Stellen bei zum Beispiel der Polizei und Feuerwehr weiter ausgeübt werden können.

Es ist daher zu hoffen, dass sich bald Lösungen zur Unterstützung von Familien während der Coronaferien finden werden.

