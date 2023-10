BaFin-Präsident

Der seit 2021 als Präsident der BaFin fungierende Schweizer mit vorherigen Stationen bei den Großbanken Credit Suisse und UBS ist der oberste Finanzaufseher der Bundesrepublik. Doch wer ist eigentlich der Mann, der für die Finanzstabilität Deutschlands verantwortlich ist?

Schweizer Banker mit Stationen bei Credit Suisse und UBS

Mark Branson wurde 1968 in Großbritannien geboren und besitzt sowohl die britische als auch die Schweizerische Staatsbürgerschaft. Er studierte Mathematik und Management Studies am renommierten Trinity College der Universität Cambridge und schloss ein Masterstudium im Bereich Operational Research an der Universität Lancaster ab. Laut BaFin begann seine Karriere im Jahr 1990 bei der Unternehmensberatung Coopers & Lybrand Management Consultancy in London. Ab 1994 wechselte er zur Schweizerischen Großbank Credit Suisse. Im Jahr 1997 wechselte er zur Konkurrenz UBS, wo er von 1999 bis 2005 als Leiter der weltweiten Kommunikation tätig war. Nach einer kurzen Tätigkeit in Japan war er zuletzt von 2008 bis 2009 als Chief Financial Officer der Business Division Wealth Management & Swiss Bank der UBS in Zürich tätig. Im Januar 2010, kurz nach Ausbruch der Finanzkrise, trat er die Position des Leiters der Bankenaufsicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) an.

Im Jahr 2014 übernahm Mark Branson die Position des Direktors bei der FINMA und bekleidete diese Position bis April 2021. Im August desselben Jahres wurde er dann zum Präsidenten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ernannt, nachdem der vorherige Präsident Felix Hufeld im Zuge des Wirecard-Skandals zurückgetreten war. Laut SPIEGEL war es Ziel der BaFin, sich durch personelle Veränderungen organisatorisch neu auszurichten. Zusätzlich zu seiner Rolle als Präsident der BaFin ist Mark Branson Mitglied in mehreren Finanzstabilitäts-Gremien auf EU-Ebene.

Kritik wegen Credit Suisse-Skandalen

Die BaFin, dessen Ruf insbesondere aufgrund des Wirecard-Skandals schwer angeschlagen war, erhoffte sich laut Business Insider durch die Ernennung des Ausländers Branson einen Neustart der Behörde samt effektiverer und verbesserter Aufsicht. Obwohl die Nominierung durch den damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgrund der langjährigen beruflichen Erfahrung und fachlichen Expertise Bransons laut FinanzBusiness parteiübergreifend überwiegend positiv bewertet wurde, geriet Branson aufgrund von Versäumnissen bei der Überwachung der Credit Suisse zuletzt ebenfalls in die Kritik. Im Jahr 2022 kamen eine Reihe von Skandalen ans Licht, die mit Geldwäsche und Missmanagement der Credit Suisse in Verbindung standen und Fragen zur Effektivität der Schweizerischen Finanzaufsicht aufwarfen. Da Branson langjähriger Präsident der Schweizerischen Aufsichtsbehörde war, gab es auch Kritik an seiner Rolle. "Die Enthüllungen um die Credit Suisse zeigen ein großes Versagen der Schweizer Finanzaufsicht. Hier muss sich auch Mark Branson Fragen stellen lassen", so Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.

