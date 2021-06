Rückerstattung: Erhöhung von Kontoführungsgebühren rechtswidrig

Erhöhung der Bankgebühren

Egal ob man sein Gehalt erhalten, die Miete zahlen oder etwas im Internet bestellen will, ein Girokonto ist in der heutigen Zeit aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken. Ein solches zu führen, kann jedoch einiges kosten - denn kaum ein Konto ist heute noch frei von Kontoführungsgebühren und von Zeit zu Zeit werden diese Gebühren sogar erhöht. So wird in Deutschland so gut wie jeder schon einmal einen Brief erhalten haben, in dem die Geldinstitute mitteilten, dass die Kontoführung teurer wird oder ein bis dato kostenloses Konto ab einem bestimmten Datum Geld kostet. Um eine Erhöhung auch durchsetzen zu können, ändern Banken dann oft die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das meist ohne explizite Zustimmung der Kunden.

Rückzahlung für Bankkunden

Eine neue Entwicklung lässt nun jedoch hoffen, dass Bankkunden eine Rückzahlung erhalten können, denn die Erhöhung der Kontogebühren wurde als ungültig erklärt. Der Verband der Verbraucherzentralen wurde darauf aufmerksam, dass die Erhöhung von Gebühren beim Konto ohne explizites Einverständnis nicht rechtens sein kann. Die Verbraucherschützer klagten gegen die einseitigen Erhöhungen und zogen sogar bis vor den Bundesgerichtshof. Die Instanz sprach jetzt ihr Urteil, das besagt, dass die Erhöhung der Kontogebühren ohne Zustimmung des Verbrauchers rechtswidrig ist. So seien Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Bank unwirksam, wenn sie ohne inhaltliche Einschränkung die Zustimmung des Kunden zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen fingieren, teilte der BGH mit. Das heißt, in Zukunft reicht bei Vertragsänderungen nicht mehr nur die Mitteilung, es muss ein Änderungsvertrag vorliegen.

Verbraucherzentrale klagt gegen Postbank

In dem Fall, der erst kürzlich am BGH behandelt wurde, ging es um die Postbank. Allerdings sind auch andere Banken und Sparkassen von dem Beschluss betroffen, da viele Geldinstitute ebenfalls Erhöhungen ohne Zustimmung umsetzen. Nun könnte den Kontobesitzern sogar eine Rückzahlung winken, da sämtliche Erhöhungen der Kontogebühren von Banken und Sparkassen als unwirksam erklärt wurden. Die Rückzahlung ist allerdings zeitlich begrenzt und zwar rückwirkend bis zum 1. Januar 2018. Beträge, die davor gezahlt wurden, sind inzwischen verjährt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olleg / Shutterstock.com, Addoro / Shutterstock.com