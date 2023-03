Facebook & Co.: Die Social Media-Apps mit den meisten Nutzern weltweit

Platz 13: Das Ranking

Das Smartphone ist bereits seit geraumer Zeit nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken - genauso wie viele der damit nutzbaren Anwendungen. Welche Applikationen dabei die höchsten Nutzerzahlen haben, ermittelten Hootsuite und We Are Social in ihrem "Digital 2022"-Report. In diesem Ranking werden die zwölf beliebtesten Apps aus dem Bereich Social Media aufgezeigt; die Auflistung erfolgt nach Nutzern weltweit. Stand der Daten ist der 26. Januar 2023.

Quelle: We Are Social, Bild: baranq / Shutterstock.com