Viele Kunden lassen sich im Geschäft beraten - kaufen aber am Ende online. Dieses "Showrooming" setzt den Einzelhandel unter Druck. Mit kostenpflichtigen Beratungen, Preis-Match, cleveren Omnichannel-Lösungen und einem besseren Einkaufserlebnis versuchen Händler, Kunden zurückzugewinnen.

Showrooming - Chance oder Bedrohung für Händler?

Viele Käufer kennen die Situation: Man lässt sich im Geschäft ausführlich beraten, verlässt den Laden - und bestellt das gewünschte Produkt später im Internet. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage hat rund ein Drittel der Deutschen dieses Verhalten bereits praktiziert. Der Grund liegt oft im Preisvergleich: Mit dem Smartphone ist es heute ein Leichtes, in wenigen Sekunden günstigere Angebote zu finden. Hinzu kommen schnelle Lieferoptionen und zusätzliche Online-Vorteile, die das Fachportal Blog Wiser hervorhebt.

Beratung als kostenpflichtige Dienstleistung

Immer mehr Fachgeschäfte setzen auf kostenpflichtige Beratungstermine, die häufig mit einer Gutscheinanrechnung beim späteren Kauf verbunden sind. Ob Schulranzen, Sportgeräte oder Küchenausstattung - Kunden buchen feste Zeitfenster, in denen geschultes Personal individuell berät und Produkte anpassen lässt. Diese Verbindlichkeit schafft Vertrauen und bindet Käufer enger an das Geschäft. Wie t3n beschreibt, eignet sich dieses Modell vor allem für hochwertige Produkte, bei denen die Beratung einen klaren Mehrwert bietet.

Preis- und Service-Strategien gegen Abwanderung

Einzelhändler reagieren zunehmend mit Preisanpassungen, um Online-Angebote direkt im Geschäft auszugleichen. Auch das Prinzip "Buy Online, Pick Up In-Store" (BOPIS) gewinnt an Bedeutung: Kunden bestellen online, holen die Ware vor Ort ab und tätigen dabei oft noch Zusatzkäufe. Ergänzt wird diese Strategie durch ein optimiertes Einkaufserlebnis im Laden - von geschultem Personal über Produktdemos bis hin zu exklusiven Sortimenten. Laut Blog Wiser können diese Maßnahmen helfen, die Abwanderung ins Netz zu bremsen.

Digitale Werkzeuge als Brücke zum Kunden

Moderne Technologien eröffnen dem Einzelhandel neue Möglichkeiten, um Online- und Offline-Kanäle enger zu verzahnen. Digitale Kataloge oder "Buy Local Now"-Buttons verbinden den Webshop direkt mit dem stationären Handel und verhindern, dass Kunden nach dem Ladenbesuch zu anderen Online-Anbietern abwandern. Auch personalisierte Angebote und Online-Konfiguratoren steigern die Attraktivität, weil sie Erlebnisse bieten, die über den reinen Preisvergleich hinausgehen. Wie The Good betont, können solche digitalen Lösungen entscheidend sein, um Showrooming in loyale Käufe zu verwandeln.

Die einfache Rechnung: Mehrwert statt nur Preis

Am Ende entscheidet nicht allein der günstigste Preis. Stationäre Händler können vor allem mit geschultem Personal, individueller Beratung und persönlicher Nähe punkten. Auch positive Kundenbewertungen nach dem Kauf tragen dazu bei, das Vertrauen in den Laden zu stärken, wie t3n hervorhebt. Vollständig verhindern lässt sich Showrooming zwar nicht - doch wer Service, Einkaufserlebnis und faire Preise kombiniert, schafft laut Blog Wiser gute Voraussetzungen, um Käufer im Geschäft zu halten.

Redaktion finanzen.net