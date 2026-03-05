DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.310 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl84,23 -0,1%Gold5.126 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen? Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Berufswelt

KI verändert Aufgaben, nicht Berufe - vor allem nicht im Handwerk

06.03.26 03:21 Uhr
Warum Handwerksberufe vor KI weitgehend sicher sind | finanzen.net

Während Bürotätigkeiten zunehmend automatisiert werden, bleiben handwerkliche Berufe vergleichsweise stabil, wie aktuelle Studien zeigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
353,00 EUR 3,30 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KI trifft vor allem Büroarbeit - nicht den Werkzeugkoffer

Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz beginnt leise - und zwar dort, wo Arbeit ohnehin aus Texten, Zahlen und Kommunikation besteht. Besonders bei Tätigkeiten, die Informationen erstellen, verarbeiten oder weitergeben, zeigt sich der größte Effekt. Das belegt eine umfassende Analyse von Microsoft, die anonymisierte Nutzungen von Copilot ausgewertet hat. Demnach ist KI vor allem in klassischen Wissens- und Bürojobs anschlussfähig.

Wer­bung

Entsprechend hoch fällt die sogenannte KI-Anwendbarkeit bei Aufgaben mit starkem Schreib-, Kommunikations- und Analyseanteil aus. Körperliche Arbeit schneidet dagegen deutlich niedriger ab. Der Unterschied ist klar: Wo Informationen im Mittelpunkt stehen, kann KI unterstützen oder beschleunigen - wo Handarbeit gefragt ist, stößt sie schnell an Grenzen.

Wichtig ist die Einordnung: Es geht nicht um das Ersetzen ganzer Berufe, sondern um die Automatisierung einzelner Aufgaben. Die Studie zeigt, wo KI heute hilft oder Teilprozesse übernimmt - nicht, dass Arbeitsplätze pauschal verschwinden.

Handwerk bleibt gefragt - weil KI nicht anfassen kann

Während KI ihre Stärke vor allem bei informationsgetriebenen Tätigkeiten ausspielt, zeigt sich bei handwerklichen Berufen ein klarer Gegenpol. Tätigkeiten mit hohem manuellem und körperlichem Anteil gelten laut der Analyse von Microsoft als deutlich weniger KI-anfällig. Dazu zählen unter anderem Installateure, Dachdecker, Straßenbauer oder Maschinenführer. Der Grund: In diesen Berufen besteht nur ein geringer Anteil an Aufgaben, die sich sinnvoll an generative KI delegieren lassen.

Wer­bung

Die Studie macht deutlich, warum das so ist. KI kann Informationen erklären, Arbeitsschritte planen oder Dokumentation unterstützen. Sie kann jedoch keine Leitungen verlegen, Dächer decken oder Maschinen bedienen. Sobald Tätigkeiten physischen Einsatz, handwerkliches Geschick und situatives Entscheiden erfordern, bleibt der praktische Nutzen von KI begrenzt.

Das Muster zeigt sich auch außerhalb des klassischen Handwerks. In Bereichen wie Pflege oder medizinischer Versorgung sind viele praktische Tätigkeiten ebenfalls weniger anfällig für KI-Unterstützung, weil sie unmittelbaren körperlichen Einsatz voraussetzen. Entsprechend niedrig fällt dort laut Studie die gemessene KI-Anwendbarkeit aus.

Angst vor KI ist verbreitet - Realität ist differenzierter

Trotz der nüchternen Befunde zur tatsächlichen Reichweite von KI ist die Verunsicherung groß. Ein erheblicher Teil der Beschäftigten nutzt bereits KI-Tools im Berufsalltag, zugleich sorgt sich mehr als ein Drittel um negative Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsplatz. Das zeigt das EY European AI Barometer, das eine breite Kluft zwischen Nutzung und Sicherheitsgefühl offenlegt.

Wer­bung

Viele Beschäftigte rechnen damit, dass der Einsatz von KI Arbeitsplätze verändern oder sogar abbauen könnte. Diese Erwartung ist kein Randphänomen, sondern europaweit verbreitet. Die Sorge speist sich weniger aus konkreten Erfahrungen als aus der Wahrnehmung eines tiefgreifenden technologischen Umbruchs, der Geschwindigkeit und Komplexität erhöht.

Auffällig ist die zentrale Diskrepanz: Die Nutzung von KI nimmt zu, doch Weiterbildung hält nicht Schritt. Zwar investieren immer mehr Beschäftigte Zeit in Qualifizierung, gleichzeitig wird die Qualität und Verfügbarkeit entsprechender Angebote häufig als unzureichend bewertet. Genau hier entsteht Unsicherheit - weniger aus der Technologie selbst, sondern aus fehlender Orientierung und Vorbereitung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bits And Splits / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen