KI verändert Aufgaben, nicht Berufe - vor allem nicht im Handwerk
Während Bürotätigkeiten zunehmend automatisiert werden, bleiben handwerkliche Berufe vergleichsweise stabil, wie aktuelle Studien zeigen.
Werte in diesem Artikel
KI trifft vor allem Büroarbeit - nicht den Werkzeugkoffer
Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz beginnt leise - und zwar dort, wo Arbeit ohnehin aus Texten, Zahlen und Kommunikation besteht. Besonders bei Tätigkeiten, die Informationen erstellen, verarbeiten oder weitergeben, zeigt sich der größte Effekt. Das belegt eine umfassende Analyse von Microsoft, die anonymisierte Nutzungen von Copilot ausgewertet hat. Demnach ist KI vor allem in klassischen Wissens- und Bürojobs anschlussfähig.
Entsprechend hoch fällt die sogenannte KI-Anwendbarkeit bei Aufgaben mit starkem Schreib-, Kommunikations- und Analyseanteil aus. Körperliche Arbeit schneidet dagegen deutlich niedriger ab. Der Unterschied ist klar: Wo Informationen im Mittelpunkt stehen, kann KI unterstützen oder beschleunigen - wo Handarbeit gefragt ist, stößt sie schnell an Grenzen.
Wichtig ist die Einordnung: Es geht nicht um das Ersetzen ganzer Berufe, sondern um die Automatisierung einzelner Aufgaben. Die Studie zeigt, wo KI heute hilft oder Teilprozesse übernimmt - nicht, dass Arbeitsplätze pauschal verschwinden.
Handwerk bleibt gefragt - weil KI nicht anfassen kann
Während KI ihre Stärke vor allem bei informationsgetriebenen Tätigkeiten ausspielt, zeigt sich bei handwerklichen Berufen ein klarer Gegenpol. Tätigkeiten mit hohem manuellem und körperlichem Anteil gelten laut der Analyse von Microsoft als deutlich weniger KI-anfällig. Dazu zählen unter anderem Installateure, Dachdecker, Straßenbauer oder Maschinenführer. Der Grund: In diesen Berufen besteht nur ein geringer Anteil an Aufgaben, die sich sinnvoll an generative KI delegieren lassen.
Die Studie macht deutlich, warum das so ist. KI kann Informationen erklären, Arbeitsschritte planen oder Dokumentation unterstützen. Sie kann jedoch keine Leitungen verlegen, Dächer decken oder Maschinen bedienen. Sobald Tätigkeiten physischen Einsatz, handwerkliches Geschick und situatives Entscheiden erfordern, bleibt der praktische Nutzen von KI begrenzt.
Das Muster zeigt sich auch außerhalb des klassischen Handwerks. In Bereichen wie Pflege oder medizinischer Versorgung sind viele praktische Tätigkeiten ebenfalls weniger anfällig für KI-Unterstützung, weil sie unmittelbaren körperlichen Einsatz voraussetzen. Entsprechend niedrig fällt dort laut Studie die gemessene KI-Anwendbarkeit aus.
Angst vor KI ist verbreitet - Realität ist differenzierter
Trotz der nüchternen Befunde zur tatsächlichen Reichweite von KI ist die Verunsicherung groß. Ein erheblicher Teil der Beschäftigten nutzt bereits KI-Tools im Berufsalltag, zugleich sorgt sich mehr als ein Drittel um negative Auswirkungen auf den eigenen Arbeitsplatz. Das zeigt das EY European AI Barometer, das eine breite Kluft zwischen Nutzung und Sicherheitsgefühl offenlegt.
Viele Beschäftigte rechnen damit, dass der Einsatz von KI Arbeitsplätze verändern oder sogar abbauen könnte. Diese Erwartung ist kein Randphänomen, sondern europaweit verbreitet. Die Sorge speist sich weniger aus konkreten Erfahrungen als aus der Wahrnehmung eines tiefgreifenden technologischen Umbruchs, der Geschwindigkeit und Komplexität erhöht.
Auffällig ist die zentrale Diskrepanz: Die Nutzung von KI nimmt zu, doch Weiterbildung hält nicht Schritt. Zwar investieren immer mehr Beschäftigte Zeit in Qualifizierung, gleichzeitig wird die Qualität und Verfügbarkeit entsprechender Angebote häufig als unzureichend bewertet. Genau hier entsteht Unsicherheit - weniger aus der Technologie selbst, sondern aus fehlender Orientierung und Vorbereitung.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Bits And Splits / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:
Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.2026
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.2026
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.2026
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.2026
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.2026
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.2026
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.2026
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen