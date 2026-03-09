Best Ager

Die Zielgruppe der über 50-Jährigen transformiert die Tourismusbranche mit ihrer steigenden Reiseaffinität und gut gefüllten Brieftaschen. Dabei wächst der Markt für seniorengerechtes Reisen deutlich schneller als viele erwarten.

Wachstum im Überblick

Die Best Ager, auch "Golden Generation" genannt, zählen zu den am schnellsten wachsenden Reisekohorten. Laut dem Marktforschungsbericht "Golden Generation Travel Market" von ResearchAndMarkets.com soll der globale Markt für seniorenorientiertes Reisen bis 2030 durchschnittlich um 9,28 Prozent pro Jahr wachsen. Der Marktwert, 2024 auf 8,74 Mrd. USD geschätzt, könnte bis 2030 auf 14,84 Mrd. USD steigen.

Wer­bung Wer­bung

Gründe für das Wachstum sieht die Süddeutsche Zeitung in höherem verfügbaren Einkommen, längerer Gesundheitsspanne und dem Wunsch nach Erlebnisreisen auch im höheren Alter. Anbieter reagieren darauf mit spezialisierten Angeboten für Camping, Wanderungen und komfortable Urlaubsformen.

Präferenzen und Reiseverhalten der Best Ager

Die Generation der über 50-Jährigen zeigt ein zunehmend individuelles Reiseverhalten. Laut dem Online-Businessportal leadersnet.at legt diese Gruppe Wert auf Komfort, Erlebnis und Natur, oft in kleinen Gruppen oder bei Aktivurlauben.

Viele reisen mit dem Wohnmobil oder unternehmen Wanderreisen, was Freiheit, Individualität und Komfort miteinander verbindet. Die "Golden Generation" bevorzugt Reisen, die sowohl Qualität als auch Sicherheit gewährleisten, wie aus der Analyse hervorgeht.

Wer­bung Wer­bung

Chancen für den Markt und Investoren

Für Anbieter und Investoren eröffnen sich neue Möglichkeiten. Individualisierte Reiseangebote, Wellness, Kulturreisen und nachhaltiger Tourismus gewinnen an Bedeutung. Die Generation der Best Ager verfügt über finanzielle Mittel und betrachtet Reisen zunehmend als Investment in Lebensqualität, so der Bericht. Anbieter, die gezielt diese Zielgruppe ansprechen, können Premiumpreise durchsetzen und von hoher Kundenloyalität profitieren.

Risiken und strategische Herausforderungen

Trotz positiver Aussichten müssen Anbieter barrierefreie Angebote, eine passende Gesundheitsinfrastruktur und transparente Preise gewährleisten. Konjunkturelle Schwächen oder unvorhergesehene Ereignisse wie Pandemien können das Reiseverhalten verändern, warnt die Analyse. Investoren sollten daher auf Geschäftsmodelle setzen, die sowohl Standard- als auch Nischenangebote wie Erlebnis- oder Campingrundreisen bedienen.

Redaktion finanzen.net