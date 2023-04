So viel verdienten oder verloren die reichsten Amerikaner 2022 pro Stunde

Wir haben die Stundenlöhne der reichsten US-Amerikaner ermittelt und in einem Ranking zusammengefasst. Grundlage der Berechnungen ist die Forbes 400-Liste 2021/2022, in der die reichsten Amerikaner nach ihrem geschätzten Vermögen gelistet sind. Stand der Schätzungen ist der 27. September 2022. Die berechneten Stundenlöhne der US-Milliardäre sind in US-Dollar angegeben und sind in den meisten Fällen sogar negativ, da viele der reichsten Menschen vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 Vermögen verloren haben.Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Was verdienten oder verloren die reichsten US-Amerikaner pro Stunde? Wir haben auf Grundlage der Forbes 400 Liste den Stundenlohn oder den Verlust pro Stunde der reichsten Menschen Amerikas berechnet. Dafür wurde zunächst die Differenz ihres geschätzten Vermögens zwischen 2021 und 2022 ermittelt und anschließend durch die Stundenanzahl pro Jahr (8.760) geteilt. Stand der Daten ist der 27. September 2022. Die Ergebnisse sind in US-Dollar angegeben. Quelle: Forbes, Bild: TijanaM / Shutterstock.com

Bildquellen: Christian Zachariasen/Getty Images

Redaktion finanzen.net