Apple: Folgendes Produkt gilt jetzt offiziell als "Vintage"

Auch wenn der Technologie Gigant Apple für seine Soft- und Hardware-Produkte weitaus länger Support bietet, als andere Hersteller, kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem es heißt ‘time to say goodbye’. Bevor ein Gerät jedoch komplett aus dem Sortiment verschwindet, wandert es auf eine sogenannte ‘Vintage-Liste’, welche Produkte beinhaltet, die seit mindestens fünf und höchstens sieben Jahren nicht mehr im Handel erhältlich sind. Das wirkt sich auch auf die Ersatzteil-Situation aus - Ersatzkomponenten sind für Vintage-Produkte dann nämlich nur noch in eingeschränkter Stückzahl erhältlich. Aktuell befinden sich Kult-iPhones wie das iPhone 4 und 4S auf dieser Liste. Jetzt geht es einem bunten Kollegen der beliebten Modelle an den Kragen.

Auf die Liste der altehrwürdigen Apple-Geräte kommt nun ein 2013er-Modell, das eine kunterbunte Plastikrückseite zum Markenzeichen hat. Es handelt sich dabei um das eher günstige iPhone-Modell 5c, das 2013 auf den Markt kam und vier weitere Jahre mit Software-Updates versorgt wurde. Aus den Geschäften verschwand es jedoch bereits 2015 und jetzt - fünf Jahre später - wird auch die Produktion von Ersatzteilen für das iPhone 5c eingestellt. Kostenpflichtige Reparaturen in autorisierten Apple-Einrichtungen werden jedoch weiterhin möglich sein, sofern Ersatzkomponenten vorhanden sind. Ab jetzt haben Apple-Fans weitere zwei Jahre Zeit, ihre alten iPhone 5c-Geräte auf den neusten Stand bringen zu lassen, wobei das Vorhandensein von passenden Bauteilen nicht mehr garantiert werden kann. Nach Ablauf dieser Frist kommt das 5c auf’s Handy-Abstellgleis, die Liste für ‘abgekündigte’ Geräte, und kann dann offiziell als Altplastik bezeichnet werden.

Das iPhone 5c - bunt, aber nicht beliebt?

2013 wurde das iPhone 5c gemeinsam mit dem iPhone 5s eingeführt. Doch es stellte sich heraus: Kunden bevorzugten lauf Chip eher das 5s-Modell, sodass viele 5c-Geräte in den Regalen verstaubten. Die traditionell hohen Erwartungen bezüglich der Verkaufszahlen konnte der bunte Ladenhüter demnach nicht erfüllen, wie Apple-CEO Tim Cook laut Informationen, die "appleinsider" vorliegen, während eines Company Calls verriet. Zur Folge hatte dies die Einstellung des Software-Supports für das 5c, die mit der Einführung des iOS 11-Betriebssystems einherging.

Gerüchten zufolge soll bald außerdem ein weiteres Apple-Kultprodukt auf die Vintage-Liste gesetzt werden: Sagen wir demnächst also vielleicht ‘tschüss’ zum 2015er iPod nano der siebten Generation?

