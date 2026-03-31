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Zwangsverrentung ab 2027: Was Bürgergeld-Empfänger zur Rente wissen müssen

01.04.26 03:59 Uhr
Früh in Rente gedrängt: Was auf Bürgergeld-Empfänger zukommt | finanzen.net

Die bestehende Schutzregel für Bürgergeld-Empfänger endet zu Jahreswechsel 2026/2027. Ab dann könnten Menschen ab 63 Jahren mit mindestens 35 Versicherungsjahren von Jobcentern in die vorgezogene Altersrente gedrängt werden.

Was bedeutet Zwangsverrentung?

Zwangsverrentung bezeichnet die Verpflichtung, frühzeitig in Altersrente zu gehen, auch wenn die Betroffenen dies nicht wollen. Dabei entstehen Abschläge auf die Rente. Diese Praxis war bislang durch eine Schutzregel gedeckt, die Bürgergeld-Empfänger vor einem solchen Rentenzwang bewahrt und dessen Einführung vom Sozialverband VdK unterstützt wurde.

Diese Regel soll sich ab 2027 ändern, da sie gemäß § 12a SGB II befristet ist und am 31. Dezember 2026 ausläuft. Dann erhalten Jobcenter wieder das Recht, Bürgergeld-Empfänger im Alter von 63 bis 66 Jahren mit mindestens 35 Versicherungsjahren zur vorgezogenen Altersrente zu zwingen.

Welche finanziellen Folgen sind zu erwarten?

Für jeden Monat, den jemand früher in Rente geht, wird die Rente dauerhaft um 0,3 Prozent gekürzt. Für einen Betroffenen mit einer erwarteten Altersrente von 1.200 Euro monatlich ergeben sich Verluste von ca. 172,80 Euro pro Monat. Über viele Jahre summieren sich solche Verluste auf beträchtliche Beträge.

Gibt es Ausnahmen?

Der Deutschen Rentenversicherung zufolge sind Ausnahmen möglich durch die sogenannte Unbilligkeitsverordnung. Sie greift beispielsweise, wenn dem Betroffenen eine abschlagsfreie Rente in absehbarer Zeit zusteht, die gesetzliche Rente zu niedrig ist, eine Erwerbstätigkeit besteht oder eine baldige Arbeitsaufnahme nachgewiesen wird.

Warum ist die Diskussion wichtig?

Die Wiedereinführung der Zwangsverrentung wirft Grundfragen der Sozial- und Rentenpolitik auf. Es geht um Würde, Teilhabe und finanzielle Sicherheit im Alter. Wer frühere Rentenentscheidungen trifft, riskiert dauerhafte Einbußen, die oft nur schwer rückgängig zu machen sind. Viele Betroffene könnten zudem in Grundsicherung oder auf Wohngeld angewiesen sein, wenn die gekürzte Rente nicht zum Leben reicht.

Was kann man tun, um sich zu schützen?

Wer aktuell Bürgergeld bezieht und in den genannten Alters- oder Versicherungsgruppen ist, sollte sich frühzeitig über seine Rentenansprüche informieren. Es ist ratsam, Versicherungszeiten zu prüfen und zu klären, ob Ausnahmeregelungen greifen könnten. Bei Aufforderungen oder Entscheidungen der Jobcenter lohnt sich fachkundige Beratung und gegebenenfalls Widerspruch oder rechtliches Einschreiten.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Birgit Reitz-Hofmann / Shutterstock.com