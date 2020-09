Luxusgeldanlage: Durch geschenkten Whiskey zum Eigenheim

Babynews und noch kein passendes Geschenk?

Ein Problem, das viele kennen: Wieder einmal steht ein Kindergeburtstag vor der Tür - die passende Geschenkidee lässt jedoch auf sich warten. Wie wäre es beim nächsten Mal mit einer Flasche Whiskey für das Geburtstagskind? Klingt absurd - kann sich jedoch als lukrative Investitionsmöglichkeit herausstellen. So geschehen im Falle des Briten Matthew Robson der laut BBC News, jährlich eine Flasche Macallan Single White des Jahrgangs 1974 von seinem Vater Pete, einem gebürtigen Schotten, erhielt. Mit der Geschenkübergabe ging allerdings auch die "strikte Anweisung", den teuren Single-Malt-Whiskey niemals zu öffnen, einher. Eine wenig-kindgerechte Idee, die initial lediglich darauf hinauslaufen sollte "dem Baby den Kopf nass zu machen", womit die Feierlichkeiten zur Geburt eines Babys gemeint sind. Da es zu solchen jedoch niemals kam, fasste Pete den Entschluss, stattdessen die Tradition des Spirituosen-Schenkens einzuführen - eine Idee die sich auszahlen sollte.

Vom Geburtstagsgeschenk zur Anzahlung für’s Eigenheim

Der ursprüngliche Plan des Vaters, bis zum 18. Geburtstag seines Sohnes 18 Flaschen Whiskey anzusammeln, wurde nicht nur eingehalten, sondern um weitere zehn Jahre verlängert. So investierte Pete Robson rund 5.500 Euro in die teuren Spirituosen, was sich 28 Jahre später als gute Geldanlage erweisen sollte. Laut BBC bezeichnete der britische Whiskey Händler, Mark Litter, die Whiskey-Kollektion als "perfektes Set" und schätzt dieses auf einen Gesamtwert von rund 44.500 Euro. Er bekräftigt seine Aussage, indem er hinzufügt: "Eine so große, lückenlose Sammlung ist schon das beste Verkaufsargument." Dabei referenziert er weiterhin die massive Wertsteigerung der Spirituosen in den letzten fünf bis zehn Jahren, die sich unter anderem durch die steigende Nachfrage aus den USA und dem asiatischen Raum begründen lässt. Denn gerade in Asien ist ein vermehrtes Entstehen von Whiskey Bars zu vermerken, wie Richard Harvey vom Auktionshaus Bonhams gegenüber der Frankfurter Allgemeinen erwähnte. Dort würden europäische Luxusgüter eine Art Kultstatus genießen, die das Interesse von Superreichen wecken würden, fügt er weiterhin hinzu.

Matthew Robson möchte den Erlös aus dem Verkauf seiner Kollektion nun als Anzahlung für ein Eigenheim verwenden.

Das Besondere am Macallan Single White Whiskey

Bei Macallen Single Malts handelt es sich um Whiskeys, die auf Basis gemälzter Gerste hergestellt und nicht mit anderen Whiskey-Sorten verschnitten werden. Als besonders lukrativ erweisen sich dabei immer wieder Single Malts, die in der schottischen Grafschaft Banffshire gebrannt wurden. Wie eine Flasche des 60 Jahre alten Macallan aus dem Jahre 1926 beispielsweise, die im Oktober 2019 laut CNN für einen Rekordbetrag von umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro unter den Hammer des Auktionshauses Sotheby’s kam und von selbigem als "Heiliger Gral" unter den Single Malt Whiskeys bezeichnet wurde. Bereits im Vorjahr wechselte eine Flasche Macallan desselben Jahrgangs für 1,3 Millionen Euro den Besitzer. Eine massive Wertsteigerung im Vergleich zu den Jahren davor - 2014 lag der höchste Preis, der je für einen Whiskey bezahlt wurde laut Frankfurter Allgemeinen noch bei rund 470.000 Euro und 2007 bei nur ungefähr 64.000 Euro.

Eine Investition in Luxus-Spirituosen ist somit eine Überlegung wert. Ein besonderer Vorteil: Führt diese nicht zur gewünschten Wertsteigerung, kann die Sammlung immer noch getrunken werden.

