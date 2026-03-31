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Alphabet-Aktie: Speicherproblem im Google-Konto clever lösen

01.04.26 03:52 Uhr
Speicherkrise gelöst: Die cleversten Tricks für mehr Google-Speicherplatz | finanzen.net

Wenn das Google-Konto voll ist, stoppt oft der digitale Alltag: Keine neuen E-Mails, keine Foto-Sicherung, kein Zugriff auf wichtige Dateien. Doch bevor Nutzer zu kostenpflichtigen Abos greifen, lassen sich mit den richtigen Tricks oft mehrere Gigabyte freischaufeln.

Die versteckten Speicherfresser aufspüren

Das 15-Gigabyte-Kontingent eines kostenlosen Google-Kontos teilen sich Gmail, Google Drive und Google Fotos. Wie aus einem Beitrag von Giga hervorgeht, nehmen bei den meisten Nutzern Fotos und Videos den Großteil der Kapazität ein. Jedes mit einem Android-Smartphone aufgenommene Foto wird standardmäßig automatisch in Google Fotos hochgeladen.

Der erste Schritt zur Speicher-Befreiung führt über den Google One Storage Manager. Dort zeigt Google übersichtlich alle Speicherfresser an und schlägt das gezielte Löschen großer Datenmengen vor. Nutzer erreichen die Funktion direkt über die Webseite one.google.com/storage oder über die Google One App auf dem Smartphone.

Gezielt Fotos, E-Mails und Dateien bereinigen

Der Foto-Dienst bietet praktische Aufräumhilfen: In der Google Fotos App können sich Nutzer besonders große sowie unscharfe Fotos anzeigen lassen. Diese lassen sich dann gezielt löschen, ohne manuell durch Tausende von Bildern scrollen zu müssen. Wichtig: Gelöschte Fotos verschwinden nicht nur aus der Cloud, sondern auch von allen synchronisierten Geräten.

E-Mails mit großen Anhängen sammeln sich über Jahre an und werden oft übersehen. Der Google Storage Manager zeigt in einer speziellen Gmail-Übersicht E-Mails mit besonders großen Anhängen an, die sich gezielt löschen lassen. Bei Google Drive lohnt sich der Blick auf große Dateien und alte Backup-Daten. Wie das Tech-Magazin t3n berichtet, lassen sich über die Google One-Speicherplatzverwaltung gezielt die größten Dateien aufspüren und nach Größe, Dateiname oder Speicherdatum sortieren.

Dauerhaft mehr Platz schaffen

Android-Nutzer profitieren von zusätzlichen Analysewerkzeugen: Die "Files by Google"-App erkennt automatisch Junk-Dateien, alte Screenshots, große Dateien und Foto-Duplikate. Diese meist ab Android 12 vorinstallierte App bietet eine umfassende Speicheranalyse mit gezielten Löschvorschlägen und macht das manuelle Durchsuchen überflüssig.

Wer regelmäßig viele Fotos aufnimmt, sollte die automatische Synchronisierung überdenken. In den Google Fotos-Einstellungen lässt sich die automatische Sicherung deaktivieren, wodurch neue Aufnahmen nur noch lokal gespeichert werden. Nach jeder Löschaktion ist ein wichtiger Schritt nötig: Der Papierkorb muss geleert werden, damit der Speicherplatz tatsächlich freigegeben wird. Google löscht Dateien im Papierkorb zwar automatisch nach 30 Tagen, doch die manuelle Leerung sorgt für sofortige Entlastung. Mit diesen systematischen Aufräumarbeiten lassen sich oft mehrere Gigabyte gewinnen - genug Platz für die nächsten Monate digitaler Aktivität.

Dominik Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com