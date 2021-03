DIA-Umfrage: Wegen der Pandemie wird weniger in die Altersvorsorge investiert

Mitte Januar hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) seinen "Deutschland-Trend Vorsorge" veröffentlicht. Das Institut wurde - wie bei seiner sonstigen Arbeit auch - von großen Gesellschaften wie der Deutschen Bank und der DWS Group unterstützt. Die Daten wurden von INSA-Consulere online im Dezember 2020 erhoben, befragt wurden gut 1.000 Umfrageteilnehmer im Alter von 18 bis 64 Jahren.

Vertrauen in die Altersvorsorge sinkt

Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, die Sicherheit und Verlässlichkeit der gesetzlichen, betrieblichen sowie der privaten Versicherungsform auf einer Skala von null ("völlig unsicher") bis zehn ("ganz sicher") einzuordnen. Die Betriebsrente hat mit 4,8 Prozent wie im Vorjahr 2019 am besten abgeschnitten, gefolgt von der privaten Vorsorge (4,6 Prozent). Die gesetzliche Vorsorge hat Ende 2020 mit 4,0 Prozent das Schlusslicht gebildet, allerdings im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozentpunkte zugelegt. Insgesamt liegen alle Werte deutlich unter jenen des Jahres 2017.

46 Prozent möchten mehr für Krisen vorsorgen - die Altersvorsorge hingegen wird 2021 wohl vernachlässigt

Bereits im November hatte das DIA eine Umfrage zum finanziellen Sicherheitsbedürfnis durchgeführt. Dabei wurde ermittelt, dass ganze 46 Prozent der Befragten aufgrund der Erfahrungen aus der COVID-19-Pandemie in Zukunft mehr finanzielle Rückladen bilden möchten.

Für die Altersvorsorge gestalten sich die Vorhaben laut "Deutschland-Trend Vorsorge" weniger ambitioniert: Nur 28 Prozent der Befragten dachten, ausreichend vorgesorgt zu haben und gerade einmal zehn Prozent waren überzeugt, ihren Lebensstandard im Alter steigern zu können. Ganze 62 Prozent der Umfrageteilnehmer waren Ende 2020 hingegen sicher, ihren Lebensstandard im Alter senken zu müssen - dennoch möchten nur 25 dieser Teilnehmer im Jahr 2021 mehr in die Altersvorsorge investieren. 47 Prozent der Befragten gaben an, zwar bislang nicht ausreichend vorgesorgt zu haben, dies aber 2021 auch nicht in Angriff nehmen zu wollen oder zu können.

DIA: Pandemie hat eindeutigen Einfluss auf Pläne für die Altersvorsorge

2017 hatten noch 35 Prozent derjenigen mit nicht ausreichender Altersvorsorge Ambitionen, sie im Folgejahr auszubauen, während nur 30 Prozent keine höheren Investitionen in die Altersvorsorge planten. Dieses Verhältnis habe sich nun umgekehrt, so das DIA in einer Pressemeldung zum "Deutschland-Trend Vorsorge 2020". Generell nehme der Anteil der Bürger, die ihre Vorsorge für ausreichend erachten, bereits seit einiger Zeit stetig ab. Zudem heißt es in der Pressemitteilung: "Die wirtschaftlichen Unsicherheiten, die zum Beispiel durch Kurzarbeit oder Einnahmeausfall bei Selbstständigen während der Pandemie im vergangenen Jahr entstanden, schlagen sich offenkundig auch in den Planungen zur Altersvorsorge nieder."

Ein anderer Grund für das sinkende Vertrauen in die Altersvorsorge könnte sein, dass die Bundesregierung das Rentenniveau nur bis 2025 auf mindestens 48 Prozent hält. Danach könnte es weiter gesenkt werden.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniela Staerk / Shutterstock.com