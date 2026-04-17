E-Mail-Fehler

Unklare Betreffzeilen, leere Floskeln und schwache Abschlüsse gehören zu den häufigsten Fehlern beim E-Mail-Schreiben. Mit klarer Struktur und präziser Sprache lassen sie sich leicht vermeiden.

Betreff & Grundstruktur: Klar, kurz, auffindbar

Eine gelungene E-Mail steht und fällt mit der Betreffzeile. Sie sollte den Kern der Nachricht sofort erkennbar machen und knapp auf den Punkt bringen. Laut IONOS eignen sich klare Angaben wie Thema, Termin oder Anlass, während vage Formulierungen oder überlange Betreffs mit "Re: AW:"-Ketten schnell unübersichtlich wirken. Ebenso wichtig ist eine verlässliche Grundstruktur: Nach dem Betreff folgen Anrede, eine kurze Einleitung, ein kompakter Hauptteil mit Absätzen oder Listen sowie ein eindeutiger Schluss mit Grußformel, Signatur und gegebenenfalls Anhang.

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Einstieg & erster Satz: Floskeln streichen, positiv starten

Der Beginn einer E-Mail prägt den gesamten Eindruck. Gerade hier zeigt sich, ob der Absender sein Gegenüber ernst nimmt oder nur formelhaft kommuniziert. Dr. Gabriele Frings ("Schreiben & leben") warnt vor langweiligen Einleitungen wie "Mit dieser Mail…" oder "Bezug nehmend auf Ihre Anfrage…". Solche Floskeln seien überflüssig, da sie dem Empfänger lediglich bestätigen, was er ohnehin schon weiß. Stattdessen sollte der Einstieg genutzt werden, um Nähe aufzubauen und Wertschätzung zu zeigen. Ein Dank für die Anfrage oder der Bezug auf ein Gespräch signalisiert Interesse und schafft sofort eine positive Stimmung. Ergänzt durch kleine persönliche Einschätzungen, etwa "In unserem netten Telefonat baten Sie mich um…", entsteht ein lebendiger Ton, der den Leser eher zum Weiterlesen motiviert. So wird aus einem formalen Schreiben eine Einladung zum Dialog.

Hauptteil lesbar machen: Kürze, klare Sprache, Listen

Im Hauptteil entscheidet sich, ob die Botschaft ankommt oder untergeht. IONOS empfiehlt, komplexe Schachtelsätze, Fachjargon und Abkürzungen zu vermeiden, da sie den Lesefluss stören und Missverständnisse begünstigen. Stattdessen sollten kurze, klar strukturierte Sätze verwendet werden. Etwa drei Sätze pro Absatz reichen aus, um Informationen übersichtlich zu gliedern. Besonders hilfreich sind Listen oder Aufzählungen, die zentrale Daten und Fakten sofort sichtbar machen. Auch dezente Hervorhebungen durch Fett- oder Kursivschrift können dabei unterstützen, das Wesentliche hervorzuheben. Wer so schreibt, erleichtert dem Leser das schnelle Erfassen der Inhalte und reduziert gleichzeitig Rückfragen.

Ton, Anrede & Gruß: professionell, freundlich, passend

Eine professionelle E-Mail lebt von der richtigen Mischung aus Höflichkeit und Klarheit. IONOS betont, dass die Anrede stets korrekt gewählt sein sollte: Doktor- oder Professorentitel gehören in die Ansprache, andere akademische Grade hingegen nicht. Im Zweifel ist es besser, etwas formeller zu schreiben, als zu locker zu wirken. Ebenso entscheidend ist der Ton: Neutral und freundlich formulieren, dabei auf Ironie, Emojis oder einen zu emotionalen Stil verzichten. Am Ende rundet die Grußformel den Gesamteindruck ab. Statt der abgenutzten Abkürzung "MfG" empfiehlt sich eine persönliche, aber sachlich gehaltene Variante wie "Freundliche Grüße" oder "Herzliche Grüße".

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Schluss, Call-to-Action, Signatur & Anhang

Das Ende einer E-Mail ist genauso wichtig wie ihr Beginn. Dr. Gabriele Frings ("Schreiben & leben") rät, vage Floskeln wie "Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung" zu vermeiden, da sie unpersönlich wirken und keine echte Einladung zur Handlung darstellen. Besser sind konkrete Aufforderungen wie "Rufen Sie uns gerne an" oder "Bitte bestätigen Sie den Termin". IONOS ergänzt, dass eine vollständige Signatur zum Pflichtprogramm gehört, während ein nachgestelltes PS in E-Mails überflüssig ist. Auch beim Anhang ist Sorgfalt gefragt: vor dem Absenden prüfen, ob die richtige und aktuelle Datei beigefügt ist, und die Gesamtgröße möglichst klein halten - idealerweise unter fünf Megabyte. Alternativ kann ein Link zum Download genutzt werden.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net