EU-Gesetze

In der Europäischen Union erlebt der Zahlungsverkehr vor einem großen Umbruch. Seit Oktober 2025 sind Banken verpflichtet, Überweisungen in Echtzeit nicht nur zu empfangen, sondern auch aktiv zu ermöglichen. Gleichzeitig wird die Überprüfung von Empfängerdaten Pflicht.

Das Wichtigste im Überblick

Nach Angaben der Bundesbank müssen Kreditinstitute seit dem 9. Oktober 2025 in der Lage sein, Überweisungen rund um die Uhr in Sekundenschnelle zu versenden. Zusätzlich trat in diesem Zusammenhang eine Pflicht zur Empfängerüberprüfung in Kraft: Name und IBAN werden automatisch miteinander abgeglichen, wie der Bankenverband erklärt. Für Verbraucher dürfen diese Zahlungen nicht teurer sein als eine normale SEPA -Überweisung. Die Regeln gelten zunächst für Banken in der Eurozone ; Institute außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes erhalten eine Übergangsfrist bis 2027.

Wer­bung Wer­bung

Echtzeitüberweisungen werden zum Regelfall

Bereits in der Vergangenheit haben viele Banken Echtzeitüberweisungen angeboten - allerdings meist als Zusatzdienst. Nun wird daraus der Standard. Innerhalb weniger Sekunden soll das Geld beim Empfänger sein, unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit. Bislang mussten Banken lediglich eingehende Zahlungen in Echtzeit verarbeiten können. Seit Oktober 2025 gilt die Pflicht, auch den Versand zu ermöglichen. Damit sollen Überweisungen europaweit gleich schnell und verlässlich funktionieren.

Empfängerüberprüfung

Ein zweites zentrales Element betrifft die Sicherheit. Banken müssen nun prüfen, ob der Name des Empfängers mit der angegebenen IBAN übereinstimmt. Bei Abweichungen wird der Auftraggeber informiert, ein Mechanismus, der Fehlüberweisungen vermeiden und Betrüger ausbremsen soll. Der Bankenverband spricht von einem wichtigen Schritt, um Vertrauen in digitale Zahlungen zu stärken. Dabei bleibt es zwar möglich, eine Überweisung trotz Warnhinweis durchzuführen, doch das Risiko liegt in diesem Fall beim Zahlenden.

Kosten und Technik

Echtzeitüberweisungen dürfen nicht teurer sein als normale SEPA-Überweisungen. Damit entfällt ein Hindernis, das bisher viele Kunden abgeschreckt hat. Für die Banken bedeutet die Neuerung jedoch erhebliche Investitionen. Systeme, Schnittstellen und Abläufe müssen so angepasst werden, dass Überweisungen jederzeit und in Sekunden verarbeitet werden können. Die PPI Group weist darauf hin, dass vor allem Backendsysteme auf Dauerbetrieb umgestellt werden müssen - ein technischer Kraftakt, der nicht ohne Kosten bleibt.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net