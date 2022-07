Recht: Wer haftet bei Raub aus einem Bankschließfach?

€uro am Sonntag

Bildquellen: ER_09 / Shutterstock.com

: Die Haftung ist von Bank zu Bank unterschiedlich geregelt. Der Versicherer Arag rät Kunden deshalb, bei Vertragsabschluss unbedingt zu prüfen, ob eine Versicherung des Schließfachs etwa gegen Raub oder Feuer im Mietpreis enthalten ist. Bei einigen Banken kostet die Versicherung extra. Und nicht bei allen Banken umfasst die Versicherung auch Schäden durch Blitzschlag, Explosion oder Rauch. Die Kunden müssen die Versicherung übrigens nicht unbedingt über das Kreditinstitut abschließen. Es gibt Hausratversicherer, so die Arag weiter, die auch Wertsachen in Bankschließfächern einbeziehen.In jedem Fall zahlt die Versicherung nur, wenn der Kunde nachweisen kann, welche Wertgegenstände sich im Fach befunden haben. Dafür eignen sich eine Inventarliste und Kaufbelege. Bei Erbstücken sollten zur Sicherheit Fotos gemacht werden, empfiehlt die Arag. Wer in einem Schließfach nur Dokumente aufbewahren will, sollte überlegen, ob eine Versicherung überhaupt notwendig ist. Denn einen immateriellen Schaden kann auch sie nicht ersetzen. Bei einer Verletzung von Obhuts- und Auf­klärungspflichten und bei unzureichenden Sicherungsmaßnahmen haftet übrigens das Geld­institut.____________________________