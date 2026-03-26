Fake-Check

Betrügerische Webseiten und Fake-Shops werden immer raffinierter und schwerer zu erkennen. Doch Google bietet mehrere wirksame Tools, mit denen sich verdächtige Seiten und gefälschte Inhalte aufspüren lassen. Die Rückwärtssuche ist dabei nur ein Teil eines größeren Sicherheitsarsenals.

Google Rückwärtssuche: Der Schlüssel zur Bildverifizierung

Das wichtigste Werkzeug im Kampf gegen betrügerische Webseiten ist die Google Bilderrückwärtssuche. Diese Methode funktioniert besonders effektiv bei der Überprüfung von Produktfotos und Firmenbildern, denn verdächtige Online-Shops nutzen häufig gestohlene Bilder anderer seriöser Anbieter oder Stock-Fotos, um vertrauenswürdig zu erscheinen.

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Die Anwendung ist denkbar einfach: Man besucht images.google.com, klickt auf das Kamerasymbol und lädt das verdächtige Bild hoch oder fügt dessen URL ein. Google zeigt dann an, wo dieses Bild bereits im Internet verwendet wurde. Stammt das angebliche Foto eines neuen Online-Shops beispielsweise von einer Stock-Foto-Seite oder wird es bereits von anderen Seiten verwendet, ist dies ein klares Warnsignal.

Besonders effektiv ist die Rückwärtssuche bei der Entlarvung von Fake-Profilen auf Dating-Plattformen oder bei der Überprüfung von Nachrichtenbildern. Werden identische Fotos in unterschiedlichen Kontexten gefunden, deutet dies auf Betrug oder Manipulation hin.

Google Safe Browsing: Automatischer Schutz vor gefährlichen Seiten

Neben der manuellen Bildsuche arbeitet Google mit seinem Safe Browsing-System kontinuierlich daran, Nutzer vor betrügerischen Webseiten zu schützen. Wie aus der Google-Hilfeseite hervorgeht, führt das Unternehmen Listen mit Websites, die ein Risiko für Malware, Phishing und Social-Engineering-Angriffe darstellen.

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Safe Browsing ist in Chrome standardmäßig aktiviert und warnt Nutzer automatisch vor gefährlichen Seiten. Das System analysiert täglich Millionen von Webseiten und erkennt dabei nicht nur bekannte Bedrohungen, sondern auch neue verdächtige Muster. Besucht ein Nutzer eine als gefährlich eingestufte Seite, erscheint eine rote Warnung mit dem Hinweis "Gefährliche Website".

Die Technologie arbeitet dabei mit drei Schutzstufen: dem Standardschutz, der vor bekannten Gefahren warnt, dem erweiterten Schutz, der auch neue, bisher unbekannte Bedrohungen in Echtzeit erkennt, und der Möglichkeit, den Schutz ganz zu deaktivieren - was jedoch nicht empfohlen wird.

Zusätzliche Google-Tools zur Betrugsbekämpfung

Google Safe Browsing beschränkt sich nicht nur auf den Chrome-Browser. Das System schützt auch Gmail-Nutzer vor gefährlichen Links in E-Mails und verhindert, dass Google-Anzeigen auf betrügerische Seiten verweisen.

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Darüber hinaus bietet Google einen Transparenzbericht, über den Website-Betreiber und Nutzer den Status einzelner Seiten überprüfen können. Dieser Service zeigt an, ob eine bestimmte URL als sicher eingestuft wird oder ob Sicherheitsbedenken bestehen.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Google-Systeme zeigt sich auch im August 2025 durchgeführten Spam-Update, das speziell darauf abzielte, manipulative Webseiten mit dünnen Inhalten und betrügerischen Elementen aus den Suchergebnissen zu entfernen.

Die Grenzen der Google-Tools

Trotz der fortschrittlichen Technologie haben auch Googles Erkennungssysteme ihre Grenzen. KI-generierte Bilder lassen sich mit der Rückwärtssuche schwer identifizieren, da sie oft völlig neu sind und keine Übereinstimmungen im Internet haben. Ebenso können raffinierte Betrüger ihre Methoden schnell anpassen, wenn bekannte Erkennungsmuster identifiziert werden.

Die Kombination aus automatischen Schutzmaßnahmen und manueller Überprüfung durch Tools wie die Bilderrückwärtssuche bietet jedoch einen wirksamen Schutz gegen die meisten Betrugsversuche. Nutzer sollten bei verdächtigen Angeboten stets mehrere Überprüfungsschritte durchführen und im Zweifel auf den Kauf verzichten.

Dominik Maier / Redaktion finanzen.net