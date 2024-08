Fast-Food-Legende

McDonald's, das weltberühmte Synonym für schnelle Mahlzeiten und beliebte Burger, hat eine geheime Trophäe: die Gold Card. Zahlreiche Prominente wie Warren Buffett und Bill Gates sollen sie besitzen. Doch wie kommt man an diese Karte heran und existiert sie wirklich?

Kann man die Gold Card kaufen?

Offiziell gibt es keine Möglichkeit, die McDonald's Gold Card zu erwerben. Man kann sie nicht einfach an der Theke kaufen oder als Geschenk erhalten. Wie Giga berichtet, ist stattdessen die einzige Chance, diese Legende der Fast-Food-Kultur zu ergattern, durch das beliebte "Monopoly"-Gewinnspiel von McDonald's. Während des Gewinnspiels werden einige glückliche Seelen mit der Gold Card belohnt, sei es als sofortiger Preis oder als Sammelgewinn. Um an diesem Glücksspiel teilzunehmen, müssen die Kunden Codes von Aktionsprodukten sammeln und in der McDonald's-App einlösen. Dort entscheidet das Schicksal, ob man zu den Auserwählten gehört, die mit dieser begehrten Karte ausgezeichnet werden. Für den Sammelgewinn müssen die Spieler digitale Straßenkarten in der App sammeln. Aber Vorsicht, im Gegensatz zu den wilden Gerüchten, die von lebenslangem, kostenlosem Schlemmen sprechen, bietet die Gold Card nur sechs Monate freie Mahlzeiten in einer bestimmten Filiale.

Warren Buffett und Bill Gates besitzen angeblich Gold Card

Doch was ist mit den Legenden um die "goldene" McDonald's-Karte, von der Prominente wie Rob Lowe, Bill Gates und Warren Buffett angeblich profitieren? Es scheint, als gäbe es eine undurchsichtige Schicht von Prominenten, die sich in den Privilegien dieser mythischen Karte sonnen. In einem Interview mit Becky Quick, über das Yahoo Finance berichtet, hat Warren Buffett seine goldene Karte gezeigt und zum Besten gegeben, dass die Buffett Familie jede Weihnachten bei McDonald’s isst. Yahoo Finance berichtet auch, dass Bill Gates über eine Gold Card verfügen soll, die sogar weltweit gültig sei. Bill Gates, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, weiß es anscheinend, die einfachen Dinge im Leben zu schätzen. Statt Lobster und Kaviar gab er in einem Blogpost bekannt, dass der Cheeseburger sein Lieblingsgericht sei.

