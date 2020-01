Urlaub zum Schnäppchenpreis: Das sollte man beachten

Der Urlaub ist die wohl schönste Zeit im Jahr. Einfach mal nichts tun und entspannen oder verreisen und neue Orte erkunden. Wer beim Urlaubbuchen ein Schnäppchen erwischt, freut sich oft. Allerdings sollte man bei Billig-Urlauben vorsichtig sein. Was man beim Urlaub zum Schnäppchenpreis beachten sollte.

Frühbucher-Rabatte lassen sich oft nicht verschieben oder absagen

Wer günstige Preise findet, legt sich oft lange im Vorfeld auf ein Reiseziel und einen Reisezeitraum fest. Sogenannte Frühbucher-Angebote locken mit Rabatten und sorgen dafür, dass viele Urlaubswütige zugreifen. Das Problem dabei, das sich Reisende bewusstmachen sollten: Man kann nicht mehr kurzfristig ohne Stornogebühren umplanen, schreibt die Zeitschrift "Clever reisen!". Kommt etwas Unvorhergesehenes dazwischen und man kann oder will die Reise spontan doch nicht mehr antreten, guckt man oft in die Röhre und muss den Gesamtpreis der Reise bezahlen.

Das ist besonders ärgerlich, wenn man beim Buchen des Frühbucher-Angebots keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen hat. Doch auch diese greift nicht, wenn einem schlicht etwas dazwischen gekommen ist, oder das Wetter am Urlaubsort doch nicht so toll ist wie gedacht - sondern nur dann, wenn eine unvorhergesehene Krankheit dazwischen gekommen ist. Wer bei Frühbucher-Rabatten zuschnappt, sollte also immer im Hinterkopf behalten, dass er sich damit festlegt und im Zweifel seinen Urlaub nicht mehr kostenfrei absagen oder verschieben kann.

Last-Minute-Preise mit normalen Preisen vergleichen

Im Gegensatz zu den Frühbucher-Preisen gibt es oft auch unschlagbare Last-Minute-Angebote. Wenn Hotels ihre Zimmer nicht füllen können, bieten sie oft spontan niedrigere Preise an und locken so Besucher, die kurzfristig in den Urlaub fahren können und wollen.

Allerdings sollten Urlauber hier die Preise immer vergleichen und nicht nur zuschlagen, weil der Preis günstig erscheint und Last Minute draufsteht. Denn oft liegt der Preis nicht wirklich deutlich unter dem Normalpreis - und wenn das Reiseziel und der Reisezeitraum nur wegen des günstigen Preises gewählt werden, dann ist es ernüchternd, wenn man bemerkt, dass das Schnäppchen doch nicht so groß war wie gedacht und hätte vielleicht lieber etwas mehr Geld in die Hand genommen, um Urlaub im Traum-Urlaubsland zu machen.

Bei Pauschalreisen vom Discounter alle Details prüfen

Auch sie gibt es: Verdächtig günstig klingende Pauschalreisenangebote, die unglaublich erscheinen mögen. Weniger als 800 Euro für zwei Wochen Thailand mit Flügen, Hotel und Vollverpflegung. Hier sollten sich Reisende genauer über die Konditionen und auch die Reisedaten informieren. Oft gibt es Pauschalreisen zum Schnapperpreis für Zeiträume, in denen im Zielland nicht genug Touristen kommen. So beispielsweise in der Monsun-Zeit oder in kalten Zeiträumen.

Am Angebot der Pauschalreise ändert das natürlich nichts. Aber Reisende sollten sich bewusst machen, wie die Lage vor Ort sein wird, wenn man im Urlaub ankommt. Denn wer sich auf einen traumhaften Urlaub an Stränden in Thailand eingestellt hat, und sich dann dort nicht wie erhofft sonnen kann, weil es die ganze Zeit regnet, wird damit sicherlich nicht zufrieden sein. Wer sich auf die Umstände aber einstellen kann und diese auch begrüßt, der wird mit dem Urlaub sicherlich auch glücklich.

Reisen zum Discounter-Preis?

Auch bei Discountern wie Lidl oder Aldi gibt es oft Pauschalreisen im Angebot, die unschlagbar günstig im Preis erscheinen. Hier sollten Urlaubswütige das Angebot ebenfalls genau prüfen. Denn oft sind bestimme Leistungen nicht enthalten, und es gibt beispielsweise nur Halb- statt Vollpension im Hotel. Urlauber sollten sich außerdem bewusst machen, dass Reisen zum Discounter-Preis oft auch genau das sind - und keine 5-Sterne-Luxus-Unterkünfte erwarten.

Wer die verschiedenen Angebote genau prüft, Preise vergleicht und sich dann für seinen Traum-Urlaub entscheidet, kann sicher sein, dass er auch genau den bekommt. Reisende sollten sich aber nicht immer nur vom niedrigen Preis verführen lassen, sondern auch das Kleingedruckte lesen.

Redaktion finanzen.net

