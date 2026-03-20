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Finanzen

Sparen als Paar: Das Drei-Konten-Modell und faire Finanzen

23.03.26 03:05 Uhr
Drei-Konten-Trick: So sparen Paare clever | finanzen.net

Viele Paare stehen vor der Frage, wie sie ihre Finanzen fair und transparent organisieren können. Das Drei-Konten-Modell bietet eine Möglichkeit, gemeinsame Ausgaben zu regeln und gleichzeitig finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren. Ergänzend lässt sich durch das gemeinsame Managen von Versicherungen Geld sparen.

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Das Drei-Konten-Modell erklärt

Beim Drei-Konten-Modell gibt es ein gemeinsames Konto für alle Ausgaben, die beide Partner betreffen, sowie jeweils ein individuelles Girokonto für persönliche Ausgaben und Ersparnisse. Laut einem Artikel der ING führt dieses Modell dazu, dass die Partner sowohl die Transparenz über Fixkosten behalten als auch finanzielle Freiheit auf den Einzelkonten genießen.

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Der Artikel schlägt zwei Varianten vor: Entweder wird das gesamte Einkommen beider Partner zunächst auf das Gemeinschaftskonto eingezahlt und nach Abzug alle Fixkosten wie Miete, Kreditrate, Versicherungen ect. wird der Rest auf die Einzelkonten verteilt, oder die Beiträge auf das gemeinsame Konto erfolgen anteilig nach Einkommen.

Finanzielle Vorteile für Paare

Das Modell hilft, Konflikte über Geld zu reduzieren und sorgt für klare Strukturen. Paare behalten die Kontrolle über ihre persönlichen Ausgaben, während gemeinsame Kosten wie Miete, Nebenkosten, Lebensmittel oder Versicherungen effizient abgedeckt werden. Laut dem Artikel der ING kann so auch bei großen Gehaltsunterschieden jeder Partner seine finanzielle Unabhängigkeit bewahren und individuell über Restbeträge verfügen.

Versicherungen gemeinsam managen

Paare sollten ihre Versicherungen bewusst gemeinsam verwalten, um Kosten zu sparen und Doppelzahlungen zu vermeiden. Besonders bei der privaten Haftpflichtversicherung kann es sich lohnen, auf einen gemeinsamen Vertrag umzusteigen, wie ein Artikel von Finanztip empfiehlt. Dabei ist entscheidend, dass beide Partner im Versicherungsschein namentlich genannt werden und dass im gemeinsamen Vertrag Regressansprüche wegen gegenseitiger Personenschäden mitversichert sind.

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Paare sollten ihre Policen regelmäßig prüfen und klären, welche Versicherungen sinnvoll zusammengeführt werden können und bei welchen es besser ist, separate Verträge zu behalten. So lassen sich sowohl finanzielle Vorteile nutzen als auch eine ausreichende Absicherung für beide Partner gewährleisten.

Gemeinsam sparen, unabhängig bleiben

Gemeinsame Konten und abgestimmte Versicherungen schaffen für Paare nicht nur Transparenz, sondern ermöglichen auch strategisches Sparen. Wer die Finanzen offen bespricht, klare Regeln für Beiträge und Ausgaben festlegt und regelmäßig überprüft, kann Konflikte vermeiden und gleichzeitig beide Partner finanziell stärken. So lässt sich ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen gemeinsamer Verantwortung und individueller Freiheit erreichen.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net

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