Umfrage belegt: Deutsche erledigen Bankgeschäfte überwiegend online

Mehrheit erledigt Bankgeschäfte online

In Deutschland erledigen die meisten Bankkunden ihre Geldgeschäfte am PC oder Smartphone. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, die der Bundesverband deutscher Banken (BdB) in Auftrag geben hat und die im Januar 2022 veröffentlicht wurde. Verantwortlich für die Durchführung der Umfrage ist das Institut Kantar, das etwas mehr als 1.000 Personen zur Abwicklung ihrer Bankgeschäfte befragt hat. Die Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass 56 Prozent der Befragten ihre Bankgeschäfte hauptsächlich online erledigen. 35 Prozent der Teilnehmer nutzen Online-Banking am Computer oder Laptop und 21 Prozent verwenden dafür ihr Handy oder iPad. Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) präferieren hingegen den Gang an den Bankschalter der Filiale. 13 Prozent suchen zwar ihre Bank auf, bevorzugen für Überweisungen und sonstige Leistungen aber die Selbstbedienungsgeräte ihrer Bank.

Affinität zum Online-Banking nimmt mit dem Alter ab

Laut BdB ist der Anteil derjenigen, die Bankgeschäfte in erster Linie mobil erledigen, in der Altersgruppe 18 bis 29 mit 48 Prozent besonders hoch. Mit steigendem Alter sinkt dieser Anteil jedoch. Bei den über 60-Jährigen nutzen nur 5 Prozent das mobile Banking. In der Altersgruppe 30 bis 59 Jahre steht das Online-Banking an erster Stelle, das von 40 Prozent der Befragten genutzt wird. Im Gegensatz dazu bevorzugen bei den Senioren und Seniorinnen ab 60 Jahren 45 Prozent den Gang in die Bankfiliale, um ihre Finanzgeschäfte zu erledigen.

Sicherheit ist für viele das wichtigste Kriterium

Aus der Umfrage geht hervor, dass für die meisten der Befragten die Sicherheit an erster Stelle steht. So gaben 84 Prozent an, den Kanal zur Erledigung von Bankgeschäften nach ihrem Sicherheitsempfinden auszuwählen. Für 75 Prozent ist die schnelle und einfache Nutzung wichtig. Die Kosten spielen nur für 61 Prozent der Teilnehmer eine wichtige Rolle. Ähnliches gilt für den persönlichen Kontakt zu Bankangestellten, der nur 41 Prozent wichtig erscheint. Außerdem wurde das Thema Sicherheit näher beleuchtet. Mehr als 60 Prozent der Befragten stufen Online-Banking als sicher oder sehr sicher ein. 30 Prozent haben diesbezüglich bedenken. Auch andere Studien wie die von ti&m kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

