Finanzielle Frischekur

Zeit für den Finanz-Frühjahrsputz: Mit einfachen Tipps lassen sich bei Konten, Versicherungen und Abos jährlich Hunderte Euro sparen. Wer zudem sein Depot regelmäßig prüft und die Strategie anpasst, sichert sich langfristig Renditechancen und volle Kostenkontrolle.

Fixkosten und Konsumgewohnheiten reduzieren

Der erste Schritt zu einer optimierten Geldstruktur betrifft die laufenden Kosten des Alltags, bei denen sich oft erhebliche Beträge einsparen lassen. Ein Wechsel des Girokontos zu einem Institut ohne Kontoführungsgebühren oder der Vergleich von Energie- und Mobilfunkanbietern reduziert die monatlichen Fixkosten unmittelbar. Auch das Kündigen ungenutzter Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder das Ersetzen von teurem Flaschenwasser durch Leitungswasser entlastet das Budget spürbar. Wer zusätzlich auf den Kauf gebrauchter Kleidung setzt oder häufiger selbst kocht, statt auswärts zu essen, kann die jährlichen Ausgaben weiter senken. Ein besonderes Augenmerk sollte zudem auf der Abgabe einer freiwilligen Steuererklärung liegen, da hier oft hohe Rückerstattungen möglich sind.

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Versicherungsschutz an die Lebenssituation anpassen

Parallel zur Kostenoptimierung ist eine Überprüfung des Versicherungsschutzes ratsam, um eine angemessene Absicherung für den Notfall sicherzustellen. Wichtige Policen wie die Haftpflicht-, Hausrat- oder Autoversicherung müssen regelmäßig dahingehend kontrolliert werden, ob die Deckungssummen noch den aktuellen Werten und Lebensumständen entsprechen. Auch die Kranken- und Lebensversicherung sollte so aufgestellt sein, dass sie den individuellen Bedarf und den Schutz der Angehörigen lückenlos abdeckt. Eine rechtzeitige Anpassung der Verträge im Frühjahr bietet die Sicherheit, weder unterversichert zu sein noch unnötige Prämien für veraltete Leistungen zu zahlen.

Grundlagen einer soliden Vermögensstrategie

Bevor neue Investitionen getätigt werden, sollten die fundamentalen Prinzipien der Vermögensplanung verinnerlicht werden, wobei die Verbraucherzentrale betont, dass die Tilgung teurer Schulden grundsätzlich Vorrang vor der Geldanlage hat. Eine erfolgreiche Strategie erfordert klare Zielsetzungen hinsichtlich Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, wobei diese drei Kriterien nie gleichzeitig in vollem Umfang erreicht werden können. Wichtige Säulen sind dabei eine breite Risikostreuung über verschiedene Anlageklassen hinweg sowie die Minimierung von Kosten und Provisionen, um die Gesamtrendite zu stabilisieren. Zudem ist Skepsis gegenüber Verkäufern von Finanzprodukten geboten, weshalb eine eigenständige Dokumentation von Beratungsgesprächen und das Einholen unabhängiger Informationen ratsam ist.

Depotoptimierung und Rebalancing

Ein wesentlicher Teil der jährlichen Routine besteht zudem darin, das eigene Wertpapierdepot auf Kurs zu bringen, was nach Angaben der DKB dabei hilft, Risiken zu steuern und die Anlagestrategie neu auszurichten. Im Rahmen einer Depotprüfung sollten Stammdaten wie Freistellungsaufträge kontrolliert und unpassende oder wertlose Wertpapiere konsequent aussortiert werden. Ein zentrales Element ist das Rebalancing, bei dem durch gezielte Anpassungen die ursprünglich geplante Gewichtung der Anlageklassen wiederhergestellt wird, falls sich diese durch Marktbewegungen verschoben hat. Auch die Höhe der Sparraten sollte regelmäßig an den aktuellen finanziellen Spielraum angepasst werden, um die langfristigen Sparziele effektiv zu verfolgen.

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Zukünftige Modelle der Altersvorsorge

Die strategische Planung wird künftig durch gesetzliche Neuerungen bei der Altersvorsorge ergänzt, die ab Januar 2027 zusätzliche Möglichkeiten für den kapitalmarktorientierten Vermögensaufbau bieten. Mit dem Altersvorsorgedepot wird ein Modell eingeführt, das Investitionen in Fonds und ETFs ohne verpflichtende Garantiezusagen ermöglicht und durch staatliche Zulagen sowie Steuervorteile gefördert wird. Ergänzend dazu ist die Einführung der sogenannten Frühstart-Rente vorgesehen, bei der Kinder ab dem sechsten Lebensjahr einen monatlichen staatlichen Zuschuss in ein individuelles Vorsorgedepot erhalten können. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die private Vorsorge langfristig rentabler zu gestalten und bereits frühzeitig Anreize für Investitionen am Kapitalmarkt zu setzen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net