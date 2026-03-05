Finanzlage der Expats

Expats weltweit haben bewertet, wo sich das Leben 2025 besonders lohnt - und wo es teuer ist. Der aktuelle Personal Finance Index zeigt deutliche Unterschiede zwischen Asien, Lateinamerika und Europa.

Expats weltweit bewerten in regelmäßigen Umfragen, wie zufrieden sie mit ihrer finanziellen Situation im Ausland sind. Grundlage dafür ist der jährlich erscheinende Expat Insider - Personal Finance Index von InterNations. Er untersucht Faktoren wie die Lebenshaltungskosten, ob das verfügbare Einkommen für ein komfortables Leben ausreicht und die allgemeine Zufriedenheit mit der persönlichen Finanzlage.

Auch im Jahr 2025 zeigt sich ein klares Bild: Während asiatische und lateinamerikanische Länder für Expats besonders attraktiv und günstig sind, landen mehrere europäische Staaten sowie klassische Einwanderungsländer wie Kanada oder Australien auf den hinteren Plätzen.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn günstigsten sowie die zehn teuersten Länder für Expats im Jahr 2025 aufgeführt, basierend auf den Ergebnissen des Personal Finance Index.

Redaktion finanzen.net