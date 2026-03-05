DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.327 +0,5%Euro1,1618 +0,1%Öl84,39 +0,1%Gold5.135 +1,0%
Finanzlage der Expats

Expats-Ranking 2025: Die günstigsten & teuersten Länder

06.03.26 03:10 Uhr
Top oder Flop? Die 10 günstigsten und 10 teuersten Länder für Expats | finanzen.net

Expats weltweit haben bewertet, wo sich das Leben 2025 besonders lohnt - und wo es teuer ist. Der aktuelle Personal Finance Index zeigt deutliche Unterschiede zwischen Asien, Lateinamerika und Europa.

Expats weltweit bewerten in regelmäßigen Umfragen, wie zufrieden sie mit ihrer finanziellen Situation im Ausland sind. Grundlage dafür ist der jährlich erscheinende Expat Insider - Personal Finance Index von InterNations. Er untersucht Faktoren wie die Lebenshaltungskosten, ob das verfügbare Einkommen für ein komfortables Leben ausreicht und die allgemeine Zufriedenheit mit der persönlichen Finanzlage.

Auch im Jahr 2025 zeigt sich ein klares Bild: Während asiatische und lateinamerikanische Länder für Expats besonders attraktiv und günstig sind, landen mehrere europäische Staaten sowie klassische Einwanderungsländer wie Kanada oder Australien auf den hinteren Plätzen.

Im nachfolgenden Ranking sind die zehn günstigsten sowie die zehn teuersten Länder für Expats im Jahr 2025 aufgeführt, basierend auf den Ergebnissen des Personal Finance Index.

Redaktion finanzen.net

Expats-Ranking 2025: Die günstigsten & teuersten Länder

Platz 21: Das Ranking

Die Lebenshaltungskosten sind für viele Auswanderer ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Ziellandes. Der jährlich erscheinende Expat Insider - Personal Finance Index von InterNations untersucht, wie zufrieden Expats weltweit mit ihrer finanziellen Situation sind. Bewertet werden dabei die allgemeinen Lebenshaltungskosten, ob das verfügbare Einkommen für ein komfortables Leben ausreicht und die persönliche Zufriedenheit mit den eigenen Finanzen. Die Umfrage wurde vom 1. bis zum 28. Februar 2025 durchgeführt. Im Rahmen dieser Online-Erhebung konnten insgesamt 10.085 Teilnehmende befragt werden.
Der folgenden Überblick zeigt die zehn günstigsten sowie die zehn teuersten Länder für Expats im Jahr 2025. Alle Angaben beruhen auf den Ergebnissen von InterNations. Stand der Daten ist der 2. September 2025.

Quelle: internations.org, Bild: Sofiaworld / Shutterstock.com

Platz 20: Kanada

Kanada bildet das Schlusslicht und belegt Platz 46. 62 Prozent der Expats sind dort unzufrieden mit den Lebenshaltungskosten, 52 Prozent empfinden ihr Einkommen als unzureichend. Schon vor dem Umzug äußerten viele Sorge wegen der hohen Preise - die sich nach der Ankunft bestätigten.

Quelle: internations.org, Bild: Mark Heirreid / Shutterstock.com

Platz 19: Großbritannien

Das Vereinigte Königreich landet auf Platz 45. Ganze 61 Prozent der Expats sind unzufrieden mit den Lebenshaltungskosten (im Vergleich zu 40 Prozent weltweit), 51 Prozent finden, dass ihr Einkommen nicht reicht. Vor allem hohe Wohn- und Alltagspreise treiben die Kosten.

Quelle: internations.org, Bild: Heike / pixelio.de

Platz 18: Finnland

Finnland belegt Platz 44 im Ranking. Mehr als ein Drittel der Expats verdient dort weniger als 12.000 US-Dollar pro Jahr. 43 Prozent geben an, dass ihr Einkommen nicht ausreicht (im Vergleich zu 31 Prozent weltweit). Hinzu kommt die hohe Unzufriedenheit mit den Lebenshaltungskosten, die von 53 Prozent der Befragten beklagt wird.

Quelle: internations.org, Bild: istock/Johan Ramberg

Platz 17: Türkei

Die Türkei liegt auf Platz 43. Trotz teilweise niedriger Preise ist die Unzufriedenheit groß. Gründe sind Inflation, starke Wechselkursschwankungen und eine unsichere Wirtschaftslage. Viele Expats empfinden ihre Einkommen als unzureichend.

Quelle: internations.org, Bild: grafvision / Shutterstock.com

Platz 16: Katar

Neu unter den Schlusslichtern ist Katar auf Platz 42. Besonders schlecht bewertet wurde die Frage, ob das Einkommen für ein komfortables Leben reicht - hier landet Katar auf dem letzten Platz. Um einen westlichen Lebensstandard zu halten, müssen Expats deutlich mehr ausgeben als andernorts.

Quelle: internations.org, Bild: Sven Hansche / Shutterstock.com

Platz 15: Singapur

Singapur rangiert auf Platz 41 und damit zum dritten Jahr in Folge in den Bottom 10. Expats bewerten die Lebenshaltungskosten dort als die höchsten weltweit (Platz 46 von 46). Selbst bei guten Gehältern reicht das Einkommen häufig nicht aus, um den teuren Lebensstandard zu halten.

Quelle: internations.org, Bild: PrasitRodphan / Shutterstock.com

Platz 14: Südkorea

Der größte Verlierer ist Südkorea auf Platz 40. Das Land stürzte um 25 Plätze ab, und der Anteil zufriedener Expats mit ihrer Finanzlage halbierte sich von 70 Prozent auf nur noch 38 Prozent. Auch die Wahrnehmung der Lebenshaltungskosten hat sich deutlich verschlechtert.

Quelle: internations.org, Bild: swissmacky / Shutterstock.com

Platz 13: Irland

Irland erreicht Platz 39 im Ranking. Vor allem die hohen Wohnkosten in Dublin treiben die Lebenshaltungskosten in die Höhe. Viele Expats finden, dass ihr Einkommen nicht ausreicht - ein Dauerproblem, besonders für Neuankömmlinge.

Quelle: internations.org, Bild: Joe Gough / Shutterstock.com

Platz 12: Australien

Auf Platz 38 folgt Australien. Viele Auswanderer klagen dort über steigende Kosten, insbesondere für Wohnen, Transport und Freizeit. Entsprechend bleibt die Zufriedenheit mit der eigenen Finanzlage deutlich unter dem globalen Schnitt.

Quelle: internations.org, Bild: Adrian Matthiassen / Shutterstock.com

Platz 11: Norwegen

Norwegen liegt mit Platz 37 am oberen Ende der teuersten Länder. Es zählt zu den kostspieligsten Standorten Europas: Besonders hohe Wohn- und Alltagspreise belasten Expats, deren Einkommen oft nicht ausreicht, um einen komfortablen Lebensstil zu führen.

Quelle: internations.org, Bild: istock/Ekely

Platz 10: Brasilien

Den zehnten Rang belegt Brasilien. Auf Platz 10 überzeugt das Land mit vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten innerhalb der Region. Expats sind sowohl mit ihrem Einkommen als auch mit ihrer Finanzsituation zufrieden. Nur bei den Kostenbewertungen schneidet Brasilien etwas schwächer ab, bleibt aber immer noch überdurchschnittlich.

Quelle: internations.org, Bild: Filipe Matos Frazao / Shutterstock.com

Platz 9: Malaysia

Mit Platz 9 ist Malaysia 2025 neu in die Top 10 aufgestiegen. Vor allem die niedrigen Lebenshaltungskosten, die im Index sogar Platz 4 belegen, machen das Land attraktiv. Für die meisten Expats reicht ihr Einkommen für ein sehr angenehmes Leben.

Quelle: internations.org, Bild: Shahril KHMD / Shutterstock.com

Platz 8: Mexiko

Mexiko erreicht Platz 8 und bietet eine sehr gute Balance aus niedrigen Kosten und hoher Lebensqualität. Die Zufriedenheit mit der eigenen Finanzsituation ist hoch, und die Einkommen reichen deutlich besser aus als im globalen Durchschnitt.

Quelle: internations.org, Bild: Bryan Busovicki / Shutterstock.com

Platz 7: Philippinen

Auf Platz 7 landen die Philippinen. Sie gehören zu den Ländern mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten im gesamten Index. Viele Expats betonen, dass selbst mittlere Einkommen ausreichen, um gut zu leben. Besonders Ruheständler und digitale Nomaden zieht es hierher.

Quelle: internations.org, Bild: Miroslaw / pixelio.de

Platz 6: Indonesien

Auch Indonesien schafft es mit Platz 6 ins Spitzenfeld. Expats äußern sich dort überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer finanziellen Situation. Die Lebenshaltungskosten für Wohnen, Essen und Dienstleistungen sind niedrig, wodurch die Einkommen meist weit über das Nötige hinausreichen.

Quelle: internations.org, Bild: Aleksandar Todorovic / Shutterstock.com

Platz 5: Thailand

Thailand sichert sich Platz 5. Das Land ist seit Jahren bekannt für seine günstigen Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Wohnen und Lebensmitteln. Für viele Expats reicht das Einkommen aus, um komfortabel zu leben, weshalb Thailand besonders bei Langzeit-Auswanderern beliebt ist.

Quelle: internations.org, Bild: Katharina Wieland Müller / pixelio.de

Platz 4: China

Auf Platz 4 liegt China mit Lebenshaltungskosten deutlich unter dem globalen Schnitt. Viele Expats empfinden ihr Einkommen hier als ausreichend, und alle drei Faktoren des Index schneiden überdurchschnittlich gut ab.

Quelle: internations.org, Bild: Aleksey Klints / Shutterstock.com

Platz 3: Panama

Den dritten Rang belegt Panama. Mit Platz 3 gehört das Land zu den beliebtesten Zielen für Auswanderer im Ruhestand: 35 Prozent der Expats sind bereits Rentner (global nur 11 Prozent). Ganze 87 Prozent kommen mit ihrem Einkommen bequem aus, 78 Prozent sind zufrieden mit ihrer Finanzlage - viele von ihnen planen, dauerhaft zu bleiben.

Quelle: internations.org, Bild: Design_Bank / Shutterstock.com

Platz 2: Kolumbien

Auf Platz 2 folgt Kolumbien, wo 92 Prozent der Expats angeben, dass ihr Einkommen ausreicht oder sogar mehr als genug ist. Auffällig ist, dass kein einziger Befragter hohe Lebenshaltungskosten als Sorge vor dem Umzug nannte. Besonders Ruheständler profitieren von den günstigen Preisen - ein Viertel der Befragten (25 Prozent) lebt hier bereits im Ruhestand.

Quelle: internations.org, Bild: istock/Norman Chan

Platz 1: Vietnam

Vietnam belegt Platz 1 im Ranking und gilt für viele Expats als absolutes Preis-Leistungs-Paradies. Die Lebenshaltungskosten sind extrem niedrig, während die Einkommen in der Regel für einen komfortablen Lebensstil ausreichen. Alle drei Finanzfaktoren - Kosten, Einkommen und Zufriedenheit - rangieren hier in den Top 10.

Quelle: internations.org, Bild: Rosel Eckstein / pixelio.de

Bildquellen: Shutterstock / New Africa, Black Salmon / Shutterstock.com