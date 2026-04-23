Finanzüberblick

Wie lässt sich das eigene Einkommen optimal nutzen - und wo liegen ungenutzte Chancen? Die wichtigsten Fragen rund ums Geld verdienen und wie man finanziell besser aufgestellt sein kann.

Einen Überblick über die eigenen Finanzen verschaffen

Wer finanziell besser dastehen möchte, braucht zuerst Klarheit über die eigene Situation. Laut Sparkasse hilft es, alle Einnahmen und Ausgaben konsequent zu erfassen - ob per Haushaltsbuch, App oder mit gesammelten Kassenzetteln. Auch Verträge und Abonnements sollten regelmäßig überprüft werden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Wer Steuern, Einmalzahlungen und laufende Verpflichtungen im Blick behält, schafft die Grundlage für einen realistischen Überblick über die eigenen Geldflüsse - und erkennt schnell, wo sich sparen lässt.

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Wie teile ich mein Einkommen richtig ein?

Ein durchdachtes Budget sorgt für Struktur im Alltag und Sicherheit im Umgang mit Geld. Die OVB Vermögensberatung empfiehlt dafür die 50-30-20-Regel: Rund 50 Prozent des Nettoeinkommens fließen in Lebenshaltungskosten, 30 Prozent in Freizeit und persönliche Wünsche, 20 Prozent ins Sparen oder Investieren. Wer sich an die Regel hält und den Sparbetrag direkt nach Gehaltseingang überweist - nach dem Prinzip "Pay yourself first" - baut Schritt für Schritt finanzielle Rücklagen auf. Je nach Lebenssituation lässt sich die Aufteilung flexibel anpassen, etwa auf 60-25-15 bei einem geringeren Einkommen.

Wie kann ich trotz Inflation sparen und Vermögen aufbauen?

Steigende Preise für Energie, Miete und Lebensmittel machen eine gute Finanzplanung wichtiger denn je. Die Sparkasse rät, die persönliche Inflationsrate zu berechnen und laufende Kosten regelmäßig zu überprüfen. Wer seine Ausgaben anpasst und zwischen kurzfristigen und langfristigen Sparzielen unterscheidet, kann auch in Zeiten hoher Inflation Vermögen aufbauen. Entscheidend ist, Sparziele regelmäßig zu prüfen und an veränderte Lebensumstände anzupassen.

Welche Möglichkeiten gibt es, zusätzlich Geld zu verdienen?

Wer sein Einkommen aufbessern möchte, kann eigene Fähigkeiten und Interessen gezielt nutzen. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig - von Freelancing und Nachhilfe über Onlinehandel mit Dropshipping oder Print-on-Demand bis hin zu Haustierbetreuung. Wichtig ist, dass die Idee zu den eigenen Ressourcen passt: Ein niedriger Einstieg, überschaubares Risiko und Potenzial für Wachstum sind entscheidend, damit sich ein Nebenverdienst langfristig lohnt.

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Finanziell sicher in die Selbstständigkeit starten

Wer den Schritt in die Selbstständigkeit plant, sollte seine Geschäftsidee sorgfältig prüfen - insbesondere mit Blick auf Nachfrage, Wettbewerbslage, Rentabilität und damit verbunden der Tragfähigkeit des eigenen Konzepts. Ebenso entscheidend ist eine solide Finanzplanung - ob durch Eigenmittel, Crowdfunding oder Investoren. Laut OVB und Sparkasse gilt zudem: Nur wer seine privaten Finanzen im Griff hat, schafft die Basis, um auch unternehmerisch erfolgreich zu handeln und langfristig Stabilität aufzubauen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net