Traumberuf finden mit Facebook, Instagram und Co.

Social Media Recruiting gewinnt bei immer mehr Firmen an Bedeutung. Inzwischen werden Facebook , Instagram oder YouTube nicht mehr nur dazu genutzt, potenzielle Kunden über Aktionen oder Angebote zu informieren. Unternehmen nutzen die Plattformen auch, um gezielt neue Bewerber anzusprechen.

Vernetzung ist wichtig!

Gewisse Kanäle dienen Unternehmen schon seit vielen Jahren als bewährte Wege, neue Mitarbeiter zu finden. In bestimmten Branchenzeitungen können gezielt Fachkräfte gesucht werden, die Agentur für Arbeit stellt außerdem eines der größten Jobportale zur Verfügung und Personalvermittler nehmen Aufträge zur gezielten Suche bestimmter wechselwilliger oder arbeitssuchender Arbeitnehmer an.

Große Unternehmen wie Fresenius, thyssenkrupp oder die Deutsche Telekom suchen inzwischen verstärkt in sozialen Netzwerken. Hier können sie ohne großen Aufwand ihre Unternehmen repräsentieren. Im Gegensatz zu den klassischen Medien, wie Zeitschriften oder Fernsehen, besteht bei sozialen Netzwerken die Möglichkeit, direkt auf Bilder, Beiträge und Videos zu reagieren und sich darüber mit anderen Nutzern auszutauschen.

Durch den Austausch und der damit einhergehenden Vernetzung von vielen Nutzern im Internet können die Bewerber gezielt angesprochen werden.

Studie zeigt die bewerberfreundlichsten Unternehmen Deutschlands

Das schwedische Marktforschungsunternehmen Potentialpark hat in einem aktuellen Ranking die bewerberfreundlichsten Unternehmen Deutschlands aufgelistet: Neben den oben genannten Unternehmen befinden sich unter anderem OSRAM, Aldi Süd und Henkel in den Top 20.

Die Unternehmen wissen also, welch großes Potenzial in den verschiedensten sozialen Medien verborgen liegt. So heißt es in der Studie: "Zukünftige Bewerber sind weiterhin in großer Zahl und sehr häufig auf Social Media unterwegs, so zum Beispiel 81 Prozent auf Facebook, 79 bei Instagram, 74 auf YouTube und 58 Prozent bei LinkedIn." Es ist also kein Wunder, dass 99 Prozent der untersuchten Firmen bei LinkedIn aktiv sind.

Der DAX-Konzern Henkel konnte sich beispielsweise in diesem Jahr um ganze 62 Plätze auf den 17. Rang vorkämpfen. "Neue Bewerbungsverfahren wie das Bewerben mit dem Smartphone innerhalb von wenigen Minuten oder "Active Sourcing", bei dem das Unternehmen proaktiv auf die potenziellen Bewerber zugeht, spielen eine immer wichtigere Rolle", sagt Elizabeth Schaumann, Global Head Employer Branding bei Henkel.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com, everything possible / Shutterstock.com