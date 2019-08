Die reichsten Menschen der Welt 2019

Sie ist wieder da: Die "Forbes"-Liste der reichsten Menschen der Welt. Zum 33. Mal in Folge hat das US-Magazin das Vermögen vieler prominenter Persönlichkeiten ermittelt und sie in einer Liste zusammengestellt. Die Gesamtzahl der Superreichen fiel in diesem Jahr von 2.208 auf 2.153 Milliardäre, die gemeinsam auf ein Gesamtvermögen von 8,7 Billionen US-Dollar kommen. Bei den Vermögensangaben handelt es sich um Schätzungen, die auf der Grundlage von öffentlich bekannten Informationen zu Aktien, Immobilien oder Luxusgütern entstanden sind.

Redaktion finanzen.net



Platz 21: Das Ranking Jedes Jahr veröffentlicht das US-Magazin "Forbes" eine Liste mit den reichsten Menschen der Welt. Die diesjährige Liste überraschte dabei mit einigen Neuheiten. Welche prominenten Persönlichkeiten 2019 zu den 20 reichsten Menschen der Welt gehören, erfahren Sie in diesem Ranking. Stand ist der 7. März 2019. Quelle: forbes.com, Bild: Vadim Georgiev / Shutterstock.com

Bildquellen: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images, olegator / Shutterstock.com