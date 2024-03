Heute im Fokus

Lösung im Tarifstreit mit Lufthansa-Bodenpersonal. Amazon investiert in KI-Startup Anthropic. Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? SÜSS MicroTec gibt starken Umsatzausblick. BMW-Aktie gerät nach Abstufung unter Druck. JENOPTIK will nach Gewinnsprung weiter wachsen. Aroundtown mit Milliardenverlust. Kretinsky vergrößert seine METRO-Beteiligung.