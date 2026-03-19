DAX22.840 -2,8%Est505.614 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4100 -2,0%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.010 +1,1%Euro1,1560 -0,2%Öl107,0 -0,6%Gold4.734 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt tiefrot -- Wall Street schwach -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Equinor, Rivian, Uber, Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus
Weiterer Lunch für Besitzer der Kryptowährung $TRUMP - doch hat sich ein Investment bisher gelohnt? Weiterer Lunch für Besitzer der Kryptowährung $TRUMP - doch hat sich ein Investment bisher gelohnt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fristen, Rechte und Tipps

Minijob: Was es bei einer Kündigung zu beachten gilt

20.03.26 03:45 Uhr
Kündigung im Minijob: Diese Rechte und Pflichten sollte man kennen | finanzen.net

Wenn man seinen Minijob kündigen möchte, gelten bestimmte gesetzliche Vorschriften. Diese betreffen Kündigungsfrist, Form der Kündigung und gegebenenfalls Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Wer die Regeln kennt, kann sicher und rechtlich korrekt vorgehen.

Gesetzliche Kündigungsfrist

Für Minijobs gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats, so die Minijob-Zentrale. In den ersten Monaten des Arbeitsverhältnisses kann eine Probezeit vereinbart werden. Während dieser Probezeit, maximal sechs Monate, kann mit einer kürzeren Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

Wer­bung

Kündigungsschutz und Arten der Kündigung

Minijobber sind grundsätzlich durch das allgemeine Arbeitsrecht geschützt, sowohl im gewerblichen Bereich als auch zu Hause, also in Privathaushalten, wie es weiter heißt. In Gewerbebetrieben greift zusätzlich das Kündigungsschutzgesetz, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, zum Beispiel eine längere Betriebszugehörigkeit oder eine bestimmte Anzahl von Beschäftigten. Eine fristlose Kündigung ist laut Minijob-Zentrale möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt und es unzumutbar wäre, das Arbeitsverhältnis weiterzuführen. Beispiele sind schwerwiegende Verfehlungen oder Vertrauensverlust.

Form der Kündigung

Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen und eigenhändig unterschrieben sein. E-Mail, SMS, WhatsApp oder mündliche Erklärungen reichen nicht aus, wie weiterhin betont wird. Es ist empfehlenswert, die Kündigung per Einwurfeinschreiben oder persönlich gegen Empfangsbestätigung zu übergeben.

Arbeitszeugnis

Auch Minijobber haben auf Wunsch Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Ein einfaches Zeugnis enthält Informationen über Dauer, Art der Tätigkeit und Firmenanschrift. Ein qualifiziertes Zeugnis geht darüber hinaus und enthält Bewertungen der Leistung, des Verhaltens und der Eigenschaften, erklärt die Minijob-Zentrale. Der Anspruch auf das Zeugnis bleibt bestehen, auch Jahre nach Beendigung des Minijobs. Das Gesetz sieht vor, dass das Zeugnis bis zu drei Jahre nach Ende des Arbeitsverhältnisses eingefordert werden kann.

Wer­bung

Wann und wie reagieren?

Wer eine Kündigung erhält und sie für unwirksam hält, kann innerhalb von drei Wochen Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben. Das gilt sowohl für Gewerbe als auch für Privathaushalte, wie es weiter heißt.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: fizkes / Shutterstock.com, granata68 / Shutterstock.com