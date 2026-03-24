Fristenfalle

Ein Bußgeldbescheid, der während einer Urlaubsreise zugestellt wird, sorgt nicht selten für Unsicherheit. Die Fristen laufen in der Regel auch dann weiter, wenn der Empfänger nicht zu Hause ist. Wer die Abläufe kennt, kann unnötige Kosten oder zusätzliche Verfahren vermeiden.

Zustellung während der Abwesenheit

Ein Bußgeldbescheid gilt auch dann als zugestellt, wenn er während eines Urlaubs im Briefkasten landet. Behörden sehen bereits den Einwurf in den Kasten als wirksame Zustellung an. Laut bussgeldrechner.org startet die Frist für Rechtsmittel sofort mit dem Einwurf, auch wenn der Betroffene den Bescheid noch gar nicht gelesen hat. Für viele Reisende bedeutet dies, dass bei Rückkehr ein erheblicher Teil der Frist bereits verstrichen ist.

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Die Zweiwochenfrist ist entscheidend

In Deutschland gilt eine klare Regel: Innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung muss ein Einspruch bei der zuständigen Behörde eingehen. Entscheidend ist der fristgerechte Eingang, nicht das Absendedatum. Wer diese Frist versäumt, hat kaum noch Möglichkeiten, den Bescheid anzufechten, so der ADAC.

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Es gibt allerdings einen Rettungsanker, wenn die Frist verpasst wurde. Das Gesetz kennt die Möglichkeit der sogenannten Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie greift, wenn jemand ohne eigenes Verschulden gehindert war, rechtzeitig zu reagieren. Ein längerer Urlaub gilt grundsätzlich als Grund, muss jedoch belegt werden, mit z.B. Flugtickets, Hotelbuchungen oder Reisebestätigungen. Laut bussgeldkatalog.de muss der Antrag spätestens eine Woche nach der Rückkehr gestellt werden. Man sollte jedoch nicht zu lange zögern, da jede Verzögerung die Chancen einer Wiedereinsetzung mindert.

Was bei Bescheiden aus dem Ausland gilt

Noch komplizierter wird es, wenn der Brief nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland kommt. Innerhalb der EU können Bußgelder ab einer Höhe von etwa 70 Euro auch hierzulande vollstreckt werden, so bussgeldsiegen.de. Anders sieht es bei Fahrverboten oder Punkten aus - sie bleiben in der Regel auf das jeweilige Land beschränkt. Wichtig ist auch die Unterscheidung: Behördliche Bescheide können vollstreckt werden, private Forderungen, etwa von Parkhausbetreibern, lassen sich dagegen meist schwerer durchsetzen.

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Was nach der Rückkehr zu tun ist

Wer nach Hause kommt und einen Bußgeldbescheid findet, sollte ihn aufmerksam lesen. Fehler in den Angaben zu Kennzeichen, Ort oder Zeit können entscheidend sein. Nach Einschätzung von n-tv lohnt es sich in solchen Fällen, genau hinzuschauen und die verbleibende Zeit nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Bei Bescheiden aus dem Ausland, sprachlichen Barrieren oder unklaren Rechtslagen ist juristische Unterstützung sinnvoll, um keine formalen Fehler zu machen.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net