DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 ±-0,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.547 +0,3%Euro1,1795 +0,1%Öl70,53 +0,3%Gold4.970 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert
Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken Nach Fusion von SpaceX und xAI: So will Musk wohl die Schulden seines KI-Startups drücken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Für iOS und Android

Geheimtipp: QR-Codes direkt auf nur einem Smartphone scannen - so geht's

19.02.26 03:22 Uhr
Kein Zweitgerät mehr nötig? Dieser QR-Code-Scan auf dem Smartphone sorgt für Aufsehen | finanzen.net

QR-Codes sind alltäglich, doch was tun, wenn der Code auf dem eigenen Smartphone angezeigt wird? Sowohl Android- als auch iOS-Geräte bieten einfache Möglichkeiten, QR-Codes direkt vom Display zu scannen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
256,00 EUR 0,35 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,05 EUR 1,25 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

QR-Codes im Alltag

QR-Codes finden sich auf Rechnungen, Menükarten oder Werbeflyern. Üblicherweise werden sie mit der Smartphone-Kamera erfasst. Schwieriger wird es, wenn ein QR-Code bereits auf dem eigenen Handy angezeigt wird, etwa aus einer E-Mail oder Nachricht. In solchen Fällen ist jedoch kein zweites Gerät nötig.

Wer­bung

Scannen auf Android-Geräten

Moderne Android-Smartphones verfügen laut der offiziellen Android Website über die Funktion "Circle to Search". Nutzer halten den Home-Button gedrückt (bzw. bei Gestensteuerung den Navigations-Button) und ziehen gegebenenfalls einen Kreis um den QR-Code. Die dahinterliegende URL wird direkt angezeigt. Alternativ kann ein Screenshot des Codes in der Google-Fotos-App über Google Lens gescannt werden.

Scannen auf iPhones

Auf iPhones ab Modell Xs/Xr ist laut der offiziellen Apple Website ein ähnlicher Weg möglich. Nach Anfertigung eines Screenshots des QR-Codes erkennt das Live-Text-Feature der Foto-App automatisch den Code. Die angezeigte URL lässt sich anschließend über den gewünschten Browser öffnen.

Praktische Anwendung

Beide Systeme ermöglichen es, QR-Codes schnell und ohne zusätzliche Geräte zu nutzen. Nutzer können so Links oder Inhalte direkt auf ihrem eigenen Gerät aufrufen, was den Umgang mit digitalen Codes im Alltag deutlich vereinfacht.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sasin Paraksa / Shutterstock.com, Bloomicon / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Apple OutperformBernstein Research
26.01.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Apple NeutralUBS AG
26.01.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Apple NeutralUBS AG
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen