Geheimtipp: QR-Codes direkt auf nur einem Smartphone scannen - so geht's
QR-Codes sind alltäglich, doch was tun, wenn der Code auf dem eigenen Smartphone angezeigt wird? Sowohl Android- als auch iOS-Geräte bieten einfache Möglichkeiten, QR-Codes direkt vom Display zu scannen.
Werte in diesem Artikel
QR-Codes im Alltag
QR-Codes finden sich auf Rechnungen, Menükarten oder Werbeflyern. Üblicherweise werden sie mit der Smartphone-Kamera erfasst. Schwieriger wird es, wenn ein QR-Code bereits auf dem eigenen Handy angezeigt wird, etwa aus einer E-Mail oder Nachricht. In solchen Fällen ist jedoch kein zweites Gerät nötig.
Scannen auf Android-Geräten
Moderne Android-Smartphones verfügen laut der offiziellen Android Website über die Funktion "Circle to Search". Nutzer halten den Home-Button gedrückt (bzw. bei Gestensteuerung den Navigations-Button) und ziehen gegebenenfalls einen Kreis um den QR-Code. Die dahinterliegende URL wird direkt angezeigt. Alternativ kann ein Screenshot des Codes in der Google-Fotos-App über Google Lens gescannt werden.
Scannen auf iPhones
Auf iPhones ab Modell Xs/Xr ist laut der offiziellen Apple Website ein ähnlicher Weg möglich. Nach Anfertigung eines Screenshots des QR-Codes erkennt das Live-Text-Feature der Foto-App automatisch den Code. Die angezeigte URL lässt sich anschließend über den gewünschten Browser öffnen.
Praktische Anwendung
Beide Systeme ermöglichen es, QR-Codes schnell und ohne zusätzliche Geräte zu nutzen. Nutzer können so Links oder Inhalte direkt auf ihrem eigenen Gerät aufrufen, was den Umgang mit digitalen Codes im Alltag deutlich vereinfacht.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Sasin Paraksa / Shutterstock.com, Bloomicon / Shutterstock.com
