Für iOS und Android

QR-Codes sind alltäglich, doch was tun, wenn der Code auf dem eigenen Smartphone angezeigt wird? Sowohl Android- als auch iOS-Geräte bieten einfache Möglichkeiten, QR-Codes direkt vom Display zu scannen.

QR-Codes im Alltag

QR-Codes finden sich auf Rechnungen, Menükarten oder Werbeflyern. Üblicherweise werden sie mit der Smartphone-Kamera erfasst. Schwieriger wird es, wenn ein QR-Code bereits auf dem eigenen Handy angezeigt wird, etwa aus einer E-Mail oder Nachricht. In solchen Fällen ist jedoch kein zweites Gerät nötig.

Scannen auf Android-Geräten

Moderne Android-Smartphones verfügen laut der offiziellen Android Website über die Funktion "Circle to Search". Nutzer halten den Home-Button gedrückt (bzw. bei Gestensteuerung den Navigations-Button) und ziehen gegebenenfalls einen Kreis um den QR-Code. Die dahinterliegende URL wird direkt angezeigt. Alternativ kann ein Screenshot des Codes in der Google-Fotos-App über Google Lens gescannt werden.

Scannen auf iPhones

Auf iPhones ab Modell Xs/Xr ist laut der offiziellen Apple Website ein ähnlicher Weg möglich. Nach Anfertigung eines Screenshots des QR-Codes erkennt das Live-Text-Feature der Foto-App automatisch den Code. Die angezeigte URL lässt sich anschließend über den gewünschten Browser öffnen.

Praktische Anwendung

Beide Systeme ermöglichen es, QR-Codes schnell und ohne zusätzliche Geräte zu nutzen. Nutzer können so Links oder Inhalte direkt auf ihrem eigenen Gerät aufrufen, was den Umgang mit digitalen Codes im Alltag deutlich vereinfacht.

