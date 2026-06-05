Fußball-Fieber

Wie oft haben europäische Nationalmannschaften den "Coupe Henri-Delaunay" nach Hause geholt? Eine Rangliste.

Spanien konnte bereits vier Mal die Europameisterschaft für sich entscheiden. Zuletzt gewannen die Spanier 2024 das Finale gegen England mit 2:1. 2012 wurde Spanien ebenfalls Meister - nach einem Kantersieg von 4:0 gegen Italien. Zudem ist La Furia Roja mit 2008 zwei mal hintereinander Europameister geworden - ebenfalls Rekord. Hier schlug die spanische Elf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem 1:0-Sieg. Bereits 1964 bezwang Spanien im eigenen Land die Sowjetunion. Auch konnte die spanische Elf einmal Zweiter werden.

Deutschland liegt mit drei Pokalen auf Platz 2 der Rangliste. Deutschland entschied das Finale 1972 in Belgien für sich, wobei die damalige Sowjetunion mit 3:0 geschlagen wurde. Dem folgten der Sieg 1980 gegen Belgien mit 2:1 sowie der Erfolg gegen die Tschechische Republik 1996 in England. Dieses Herzschlagfinale endete 2:1, nach Golden Goal. Zudem war die Elf dreimal Vize.

Italien gewann 1968 im eigenen Land und 2020 (fand im Jahre 2021 statt) die Fußball-Europameisterschaft. Die Squadra Azzurra schlug dabei die jugoslawische beziehungsweise englische Nationalmannschaft. Außerdem wurde Italien zweimal Vize-Europameister.

Frankreich beendete bereits zweimal erfolgreich ein Finale der Fußball-Europameisterschaft. Die Equipe Tricolore gewann erstmals 1984 im eigenen Land das Endspiel gegen Spanien mit 2:0. Im Jahr 2000 folgte bei der EM in Belgien und den Niederlanden ein Sieg gegen Italien durch Golden Goal. Frankreich wurde zudem einmal Zweiter.

1960, als die europäischen Fußballnationen bei Frankreich zu Gast waren, holte sich die Sowjetunion nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Jugoslawien den Pokal ins eigene Land. Des Weiteren wurde die Elf der Sowjetunion dreimal Zweiter und zog sechs Mal ins Halbfinale ein.

Portugal konnte die EURO 2016 in Frankreich für sich entscheiden. Mit einem 1:0 Sieg in der Verlängerung gegen die Gastgeber konnten die Portugiesen den Pokal ins eigene Land holen. Außerdem wurde Portugal 2004 Vize-Europameister und kam fünf mal bis ins Halbfinale.

Die ehemalige Tschechoslowakei konnte 1976 ein Finale der Fußball-Europameisterschaft für sich entscheiden. Damals wurde Deutschland im Gastgeberland Jugoslawien im Elfmeterschießen bezwungen. Zudem schaffte es die Mannschaft aus Tschechien einmal zum Vize-Europameister.

Bei der Europameisterschaft in Deutschland 1988 siegten die Niederlande mit einem 2:0 gegen die Sowjetunion. Zudem spielten sich die Oranje sechsmal ins Halbfinale der Fußball-EM.

Die Dänen konnten mit ihrer Fußballelf 1992 bei der EM in Schweden mit einem 2:0 gegen Deutschland den Pokal nach Hause holen. Vier Halbfinalteilnahmen kann Danish Dynamite zudem vorweisen.

Sieger der EM 2004 in Portugal war Griechenland. Unter dem als Rehakles gefeierten Trainer Otto Rehhagel, entschied das Team die EM als Außenseiter überraschend mit einem Sieg von 1:0 gegen das Gastgeberland Portugal für sich.

Die UEFA Europameisterschaft findet nicht nur bei eingefleischten Fußballfans Anklang. Diese Mannschaften haben ihren Anhängern bisher am häufigsten den EM-Titel geschenkt. Stand ist der 14. Juli 2024.

Die Fußball-EM 2024 wurde in Deutschland ausgetragen, hier konnte Spanien zuletzt den Pokal nach Hause holen. Diese Teams haben bisher die meisten EM-Titel geholt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung