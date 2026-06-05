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Fußball-EM: Wer gewann bisher am häufigsten die Fußball-Europameisterschaft?

06.06.26 06:37 Uhr
Fußball-EM: Die bisherigen Gewinnerländer der Fußball-Europameisterschaft im Überblick | finanzen.net

Wie oft haben europäische Nationalmannschaften den "Coupe Henri-Delaunay" nach Hause geholt? Eine Rangliste.

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Die Fußball-EM 2024 wurde in Deutschland ausgetragen, hier konnte Spanien zuletzt den Pokal nach Hause holen. Diese Teams haben bisher die meisten EM-Titel geholt.

Platz 11: Das Ranking

Die UEFA Europameisterschaft findet nicht nur bei eingefleischten Fußballfans Anklang. Diese Mannschaften haben ihren Anhängern bisher am häufigsten den EM-Titel geschenkt. Stand ist der 14. Juli 2024.

Quelle: Bild: Ohmega1982 / Shutterstock.com

Platz 10: Griechenland

Sieger der EM 2004 in Portugal war Griechenland. Unter dem als Rehakles gefeierten Trainer Otto Rehhagel, entschied das Team die EM als Außenseiter überraschend mit einem Sieg von 1:0 gegen das Gastgeberland Portugal für sich.

Quelle: UEFA, Bild: Tigger11th / Shutterstock.com

Platz 9: Dänemark

Die Dänen konnten mit ihrer Fußballelf 1992 bei der EM in Schweden mit einem 2:0 gegen Deutschland den Pokal nach Hause holen. Vier Halbfinalteilnahmen kann Danish Dynamite zudem vorweisen.

Quelle: UEFA, Bild: Windrose / pixelio.de

Platz 8: Niederlande

Bei der Europameisterschaft in Deutschland 1988 siegten die Niederlande mit einem 2:0 gegen die Sowjetunion. Zudem spielten sich die Oranje sechsmal ins Halbfinale der Fußball-EM.

Quelle: UEFA, Bild: jan kranendonk / Shutterstock.com

Platz 7: Tschechien/Tschechoslowakei

Die ehemalige Tschechoslowakei konnte 1976 ein Finale der Fußball-Europameisterschaft für sich entscheiden. Damals wurde Deutschland im Gastgeberland Jugoslawien im Elfmeterschießen bezwungen. Zudem schaffte es die Mannschaft aus Tschechien einmal zum Vize-Europameister.

Quelle: UEFA, Bild: MICHAL CIZEK/AFP/Getty Images

Platz 6: Portugal

Portugal konnte die EURO 2016 in Frankreich für sich entscheiden. Mit einem 1:0 Sieg in der Verlängerung gegen die Gastgeber konnten die Portugiesen den Pokal ins eigene Land holen. Außerdem wurde Portugal 2004 Vize-Europameister und kam fünf mal bis ins Halbfinale.

Quelle: UEFA, Bild: Philip Lange / Shutterstock.com

Platz 5: Sowjetunion

1960, als die europäischen Fußballnationen bei Frankreich zu Gast waren, holte sich die Sowjetunion nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Jugoslawien den Pokal ins eigene Land. Des Weiteren wurde die Elf der Sowjetunion dreimal Zweiter und zog sechs Mal ins Halbfinale ein.

Quelle: UEFA, Bild: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images

Platz 4: Frankreich

Frankreich beendete bereits zweimal erfolgreich ein Finale der Fußball-Europameisterschaft. Die Equipe Tricolore gewann erstmals 1984 im eigenen Land das Endspiel gegen Spanien mit 2:0. Im Jahr 2000 folgte bei der EM in Belgien und den Niederlanden ein Sieg gegen Italien durch Golden Goal. Frankreich wurde zudem einmal Zweiter.

Quelle: UEFA, Bild: Domen Colja / Shutterstock.com

Platz 3: Italien

Italien gewann 1968 im eigenen Land und 2020 (fand im Jahre 2021 statt) die Fußball-Europameisterschaft. Die Squadra Azzurra schlug dabei die jugoslawische beziehungsweise englische Nationalmannschaft. Außerdem wurde Italien zweimal Vize-Europameister.

Quelle: UEFA, Bild: leoks / Shutterstock.com

Platz 2: Deutschland

Deutschland liegt mit drei Pokalen auf Platz 2 der Rangliste. Deutschland entschied das Finale 1972 in Belgien für sich, wobei die damalige Sowjetunion mit 3:0 geschlagen wurde. Dem folgten der Sieg 1980 gegen Belgien mit 2:1 sowie der Erfolg gegen die Tschechische Republik 1996 in England. Dieses Herzschlagfinale endete 2:1, nach Golden Goal. Zudem war die Elf dreimal Vize.

Quelle: UEFA, Bild: Christian Müller / Shutterstock.com

Platz 1: Spanien

Spanien konnte bereits vier Mal die Europameisterschaft für sich entscheiden. Zuletzt gewannen die Spanier 2024 das Finale gegen England mit 2:1. 2012 wurde Spanien ebenfalls Meister - nach einem Kantersieg von 4:0 gegen Italien. Zudem ist La Furia Roja mit 2008 zwei mal hintereinander Europameister geworden - ebenfalls Rekord. Hier schlug die spanische Elf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit einem 1:0-Sieg. Bereits 1964 bezwang Spanien im eigenen Land die Sowjetunion. Auch konnte die spanische Elf einmal Zweiter werden.

Quelle: UEFA, Bild: istock/Andrew Chambers

Bildquellen: Ohmega1982 / Shutterstock.com, lazyllama / Shutterstock

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