Mit oder ohne Studienabschluss - so viel Geld verdient man nach kurzer Zeit

Grundsätzlich gilt: Je mehr Berufserfahrung man sammelt, desto besser ist es. Denn sie wirkt sich nicht nur auf die eigene Leistung aus, sondern auch auf das Gehalt. Das Jobportal gehalt.de wollte wissen, wie viel man als Akademiker und ohne Studienabschluss verdient. Die Ergebnisse erstaunen nicht wenig.

Die größten Gehaltsanstiege

Denn aus der Studie geht hervor, dass sich ein Studium tatsächlich auszahlt: Akademiker verzeichnen die größten Gehaltsanstiege. Patentingenieure beispielsweise verdienen im ersten Berufsjahr 50.100 Euro und nach neun Jahren bereits 97.100 Euro. Damit ergibt sich eine Gehaltserhöhung von 94 Prozent. Mit einer Gehaltsentwicklung von plus 84 und plus 75 Prozent können sich auch Beschäftigte im Business Development und Justitiare in den Reihen der Besserverdiener einreihen.

Doch für gute Gehaltsentwicklungen braucht man nicht zwingend einen Studienabschluss. Auch Nicht-Akademiker verzeichnen recht gute Gehaltsanstiege. Firmenkundenberater im Bankenwesen fungieren hierbei als Spitzenreiter. Ihr Gehalt erhöht sich von 43.900 Euro im ersten Berufsjahr auf 71.600 Euro nach neun Jahren um ganze 63 Prozent. Die Erhöhung bei Versicherungsberatern beträgt 49 Prozent und bei System- und Netzadministratoren 48 Prozent, was ihnen den zweiten und dritten Platz beschert.

Nicht alle Berufe erleben große Gehaltsentwicklungen

Die Studie hat aber auch gezeigt, dass man auch als Akademiker mit einem eher gering wachsenden Einkommen rechnen muss. So liegt die Gehaltsentwicklung bei Rechtsanwälten und Ingenieuren im Bauwesen mit plus 25 und plus 37 Prozent unter 40 Prozent. Ihre Gehälter steigen innerhalb von neun Jahren zwischen 12.881 und 17.699 Euro. Key Account Manager für Investitionsgüter können hingegen mit einem Anstieg von 44 Prozent rechnen - dabei steigt das Jahresgehalt von 65.578 Euro im ersten Berufsjahr auf 94.741 Euro.

Bei einigen Berufen stagnieren die Gehälter nahezu. Kellner, Friseure und Berufskraftfahrer gehören zu jenen Berufen, die kaum eine Gehaltsentwicklung von über zehn Prozent im Laufe der Jahre erleben. Die Kellner trifft es mit fünf Prozent dabei am meisten. Dicht gefolgt von Friseuren mit sieben Prozent und Lkw-Fahrern mit neun Prozent. Nach neun Jahren kann man Angaben der Studie zufolge höchstens 29.600 Euro im Jahr verdienen.

Welche Faktoren beeinflussen das Einkommen?

Demzufolge spielt der Bildungshintergrund eine wichtige Rolle bei der Gehaltsverhandlung, es kommt aber noch auf eine Reihe weiterer Faktoren an. Laut gehalt.de sind das beispielsweise der Standort, die Branche und die Region. Auch die Größe des Unternehmens und Berufserfahrung beeinflussen das Einkommen maßgeblich. Somit repräsentieren derartige Studien den Durchschnitt und dienen lediglich der Orientierung. Je nach Beruf oder Standort können die Angaben erheblich davon abweichen.

Redaktion finanzen.net

