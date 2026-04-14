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Geld und Gesundheit

Finanzielle Stabilität und mentale Gesundheit: Wie Geld das Wohlbefinden beeinflusst

15.04.26 03:35 Uhr
Krank durch Kontostand: Wenn Geldsorgen die Seele zerfressen | finanzen.net

Finanzielle Sorgen können mehr als nur den Kontostand belasten. Sie beeinflussen Schlaf, Stimmung und Selbstwertgefühl. Wer seine Finanzen organisiert und Sicherheit herstellt, legt auch eine wichtige Basis für psychische Gesundheit.

Wie Geldsorgen die Psyche beeinflussen

"Geldsorgen lösen im Körper zunächst eine Vorstufe von Stress aus", erklärt Monika Müller, Diplom-Psychologin und Finanzcoach, gegenüber der ING-DiBa. Dauerhafte finanzielle Belastungen können jedoch mit chronischem Stress einhergehen. Dieser kann sich wiederum in Form von Angstzuständen, Depressionen oder Schlafstörungen manifestieren. Wer das Gefühl hat, keine Kontrolle über die finanzielle Situation zu haben, erlebt Hilflosigkeit und negative Gedankenspiralen. "Dann werden Geldsorgen zu einem echten Stressfaktor", warnt die Psychologin.

Körperliche Folgen finanzieller Unsicherheit

Wenn Sorgen über Geld sich dauerhaft festsetzen, kann der Körper zudem mit physischen Symptomen reagieren. Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme oder ein geschwächtes Immunsystem können ebenso die Folge sein wie Appetit- oder Schlafstörungen. Nervosität und dauerhafte Alarmbereitschaft belasten laut einer Umfrage des digitalen Finanzcoachs Fabit und des Inkasso-Unternehmens coeo das Herz-Kreislauf-System und den Hormonhaushalt. Mehr als die Hälfte der 365 befragten Schuldner gab bei einer Online-Umfrage im Februar 2022 an, körperliche Probleme davon zu tragen.

Die Rolle von Selbstwert und Sicherheit

Finanzielle Stabilität bietet mehr als materielle Absicherung. Sicherheit über die eigenen Ausgaben und Rücklagen stärken das Gefühl von Kontrolle und den eigenen Selbstwert. Wer sich keine Sorgen um Grundbedürfnisse machen muss, kann die eigene Energie für Aufbau, Beziehungen und persönliche Entwicklung nutzen. Bei Geldsorgen kann der Erhalt und die Pflege dieser wichtigen Ressourcen gefährdet sein, warnt Fabit-Gründer Ralf-Michael Schmidt.

Strategien zur Verbesserung von finanzieller und mentaler Stabilität

Das Aufstellen einer vollständigen Übersicht über Einnahmen und Ausgaben hilft, die eigene Situation zu verstehen. Einsparpotenziale zu erkennen und unnötige Belastungen zu reduzieren, bringt Erleichterung. Gespräche mit Vertrauenspersonen oder professioneller Hilfe, wie Schuldner- oder psychologischer Beratung, können Wege aus der Belastung aufzeigen.

Prävention: Wie man Geldsorgen am besten vermeidet

Regelmäßige Finanzplanung ist essenziell, etwa durch Budgets oder Notfallfonds. Wissen über Geldverwaltung lässt sich aufbauen und mindert Unsicherheit. Es hilft, frühzeitig tätig zu werden, statt abzuwarten, bis die Belastung zu groß wird. Zudem können das Pflegen sozialer Kontakte und Offenheit bezüglich der eigenen Sorgen dabei helfen, Scham abzubauen.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Guillem / Shutterstock.com