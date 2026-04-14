Geld weg, Job fake

Ein verlockender Nebenjob mit flexiblen Arbeitszeiten und überdurchschnittlicher Bezahlung - direkt per WhatsApp ins Handy geliefert. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meist auch: Betrüger nutzen Messenger-Dienste zunehmend für raffinierte Job-Scams und richten dabei erhebliche Schäden an.

Die perfide Masche: Erst Vertrauen schaffen, dann abkassieren

Betrügerische Jobangebote kommen heute hauptsächlich über WhatsApp, Telegram oder SMS - und das völlig unvermittelt. Wie aus einem Fall der Verbraucherzentrale Sachsen hervorgeht, erhielt eine arbeitsuchende Frau ein vermeintliches Angebot der angeblichen US-Firma "Eva Commerce". Versprochen wurde ein einfacher Nebenverdienst durch das Weiterleiten von Bestellungen für namhafte Unternehmen wie Wayfair, eBay oder Zalando.

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Das perfide System funktioniert in mehreren Stufen: Zunächst richten die Betrüger ein scheinbar seriöses Online-Arbeitskonto ein und zahlen sogar eine erste kleine Provision aus - in diesem Fall 127 Euro. Diese Zahlung dient ausschließlich dazu, Vertrauen zu schaffen und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Erst dann fordern sie die Opfer auf, für Pakete in Vorleistung zu gehen oder angebliche "Freigabegebühren" zu zahlen.

Der Mechanismus ist immer ähnlich: Die Betroffenen investieren zunächst kleine Beträge, die sich jedoch schnell zu enormen Summen aufsummieren. Das Online-Konto zeigt dabei oft beeindruckende Guthaben an - die jedoch niemals ausgezahlt werden können. Stattdessen verlangen die Betrüger immer weitere Gebühren für die angebliche "Freigabe" der Gewinne.

Warnsignale und Erkennungsmerkmale der Betrugsmasche

Rechtsberaterin Anett Wagner von der Verbraucherzentrale Sachsen warnt vor bestimmten Merkmalen, die alle Job-Scams gemeinsam haben. Wie aus der dpa-Meldung hervorgeht, sollte bereits die Kontaktaufnahme über Messenger-Dienste misstrauisch machen - besonders wenn man sich nirgendwo beworben hat. Die Rechtsberaterin betont dabei, dass seriöse Arbeitgeber professionell und eindeutig kommunizieren, nicht über WhatsApp oder ähnliche Dienste.

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Weitere Warnsignale sind unrealistische Verdienstversprechen für einfache Tätigkeiten, die keine Berufserfahrung voraussetzen. Maren Menke vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen nennt als typische Betrugszeichen das Drängen zu schnellen Entscheidungen und die Forderung nach Vorleistungen oder persönlichen Dokumenten wie Ausweiskopien.

Besonders gefährlich wird es, wenn die Betrüger um Banküberweisungen bitten oder zur Eröffnung von Konten auffordern. Die Opfer können sich dadurch unwissentlich der Beihilfe zur Geldwäsche strafbar machen. Die Betrüger nutzen diese Konten häufig für weitere kriminelle Aktivitäten wie den Betrieb von Fake-Shops.

Schutzmaßnahmen und Verhalten im Ernstfall

Die wichtigste Regel lautet: Niemals auf unaufgeforderte Jobangebote über Messenger-Dienste antworten. Kathrin Bartsch von der Verbraucherzentrale Niedersachsen rät dazu, solche Nachrichten zu ignorieren und die fremde Rufnummer sofort zu blockieren. Auch bei finanzieller Not sollten Betroffene der Versuchung widerstehen - die versprochenen Jobs existieren schlicht nicht.

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Wer dennoch auf die Masche hereingefallen ist, muss schnell handeln: Bankkarten und Ausweise, die bereits weitergegeben wurden, sollten sofort über die Sperrhotline 116116 gesperrt werden. Alle Konversationen mit den Betrügern müssen als Beweismaterial gesichert werden - etwa über Screenshots oder Cloud-Dienste. Ein Wechsel der Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist oft unvermeidlich, da die Kriminellen diese Daten für weitere Betrugsversuche nutzen können.

Eine Strafanzeige bei der Polizei ist in jedem Fall sinnvoll, auch wenn eine Rückholung des verlorenen Geldes unwahrscheinlich ist. Die Anzeige hilft den Ermittlungsbehörden dabei, die internationalen Betrügernetzwerke zu verfolgen und weitere Opfer zu schützen. Zudem ist sie oft Voraussetzung für eventuelle Erstattungen durch Cyberversicherungen.

Die goldene Regel bleibt: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meist auch - besonders bei Jobangeboten per WhatsApp oder anderen Messengern.

Dominik Maier / Redaktion finanzen.net