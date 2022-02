Vom Kicker zum Unternehmer

Die körperlichen Belastungen im Profifußball sind hoch. Deshalb ist die Karriere für die meisten Spieler mit Anfang bis Mitte 30 vorbei. Doch die wenigsten legen sich danach auf die faule Haut und geben ihre noch zu Profizeiten verdienten Millionen aus. Viele von ihnen versuchen sich als Unternehmer und investieren ihr Geld in Startups oder sie treten als TV-Experten auf.

Vom Abwehrspieler zum gefragten Speaker

Der ehemalige Abwehrspieler Marcell Jansen absolvierte in seiner aktiven Fußballkarriere 242 Bundesliga- und 46 Länderspiele. In der Bundesliga konnte er auch 25 Tore erzielen und mit dem FC Bayern München mehrere Titel gewinnen. Seine Profikarriere hat er inzwischen beendet.

Wie er auf seiner Webseite betont, ist Jansen mittlerweile als Unternehmer tätig. Mit der MJ Beteiligungs GmbH engagiert er sich in zahlreichen Projekten in den Bereichen Lifestyle, Gesundheit und Ernährung. Zudem ist Jansen auch ein gefragter Speaker bei Veranstaltungen und tritt als TV-Experte und Interview-Partner in Talkshows auf. Damit reiht sich der ehemalige Bayern-Spieler in die Liga der Fußballprofis ein, die auch in der Wirtschaft erfolgreich durchstarten konnten.

Cristiano Ronaldo verdient mehr als Messi

Es scheint fast so, als würde bei einem der besten Fußballer aller Zeiten auch neben dem Platz alles perfekt laufen. Laut Forbes verdient Cristiano Ronaldo in der Saison 2021/2022 rund 125 Millionen US-Dollar brutto. Sein Gehalt mit Bonus in Höhe von 70 Millionen US-Dollar ist zwar etwas geringer als das seines Rivalen Lionel Messi, das sich laut Forbes auf 75 Millionen US-Dollar beläuft. Der Portugiese könne jedoch höhere gewerbliche Einnahmen erzielen.

Inzwischen hat sich Cristiano Ronaldo eine beachtliche Anzahl an Unternehmen aufgebaut. Neben seiner wohl bekanntesten Bekleidungsmarke CR7 hat der 36-Jährige auch eine Kollektion an Düften und Pflegeprodukten sowie eine Beteiligung an einer Klinik für Haartransplantationen der Firma Insparya. Außerdem hat Ronaldo zusammen mit der Pestana Hotel Group eine eigene Hotelkette gegründet. Neben einem Standort auf seiner Heimatinsel Madeira ist auch in Lissabon und Madrid ein Hotel von CR7 zu finden.

Zusätzlich investiert CR7 noch in eine Fitnessstudiokette, ein Museum, eine Jetvermietung, eine Restaurantkette und hat 2015 eine Dokumentation über sein Leben veröffentlicht.

Philipp Lahm hat weniger Glück bei seinen Investitionen

Es gibt jedoch auch Fußballstars, die weniger Glück mit ihren Investitionen haben. Ein prominentes Beispiel ist Philipp Lahm. Der Bayern-Spieler beendete 2017 seine Profi-Karriere und konzentrierte sich im Anschluss auf seine Karriere als Unternehmer.

Philipp Lahm hat inzwischen bei mehreren Unternehmen investiert. Seit 2018 hält er die Mehrheit am Lebensmittelhersteller Schneekoppe und ist alleiniger Gesellschafter der Firma Sixtus. Wie die Webseite TRIBUNA berichtet, haben beide Unternehmen in der Vergangenheit jedoch immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt.

