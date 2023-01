Angebote & Seriosität: Das muss beim Kauf von Medikamenten in Online-Apotheken beachtet werden

Online-Apotheke ermöglicht bequeme Bestellung von Medikamenten

Seit 2004 ist es Apotheken erlaubt, Medikamente - auch verschreibungspflichtige - über den Versandweg zu vertreiben. Für Verbraucher, insbesondere chronisch Kranke, die regelmäßig das gleiche Medikament und keine weitere Beratung benötigen, kann die Online-Apotheke eine Möglichkeit sein, die Bestellung der entsprechenden Medikamente bequem von zu Hause aus aufzugeben und direkt nach Hause geliefert zu bekommen. Bei Medikamenten, die nicht verschreibungspflichtig sind, bieten Online-Apotheken oftmals auch attraktivere Preise im Vergleich zum stationären Handel. Für verschreibungspflichtige Medikamente gilt dies nicht, da sie preisgebunden sind.

Lieferzeit und eingeschränkte Beratungsmöglichkeiten

Dennoch sollten Verbraucher einiges beachten, bevor sie sich für die Bestellung von Medikamenten in einer Online-Apotheke entscheiden. Einerseits ist eine Behandlung akuter Probleme aufgrund der oftmals mehrtägigen Lieferzeiten von Online-Apotheken nicht möglich, auch längere Lieferzeiten sind nicht auszuschließen. Anderseits ist eine Beratung per Telefon oder E-Mail nicht immer sofort verfügbar und möglicherweise nicht so umfangreich wie eine Vor-Ort-Beratung im stationären Handel.

Nicht alle Anbieter sind seriös

Zusätzlich besteht das Risiko, unter der Vielzahl verschiedener Online-Apotheken auf unseriöse Angebote zu treffen. Einerseits sollte auf einen angemessenen Datenschutz der Anbieter geachtet werden, da es sich bei den Bestellungen von Medikamenten um sensible Informationen handelt. Anderseits warnt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) vor unseriösen Anbietern, welche gefälschte Medikamente verkaufen. Auch wenn die gelieferten Waren den originalen Medikamenten ähneln, könnte eine abweichende Wirkstoffzusammensetzung gesundheitsgefährdend sein. Um dieses Risiko auszuschließen, sollten Kunden vorab prüfen, ob die entsprechende Online-Apotheke im Versandhandels-Register des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet ist, so der MDR.

