Ungefragt Ware bei Bestellung erhalten: Darf ich's behalten?
Die Tür klingelt, doch niemand ist da. Ein Benachrichtigungszettel verrät: Das Paket wartet in der nächsten Packstation. Also schnell hin, wieder zurück - Paket auf, und plötzlich liegen zwei statt einer bestellten Jeans darin. Darf man die zusätzliche Ware behalten? Und worauf sollte man jetzt achten?
Werte in diesem Artikel
Zu viel Ware?
Rechtlich ist die Lage klar: Wer im Rahmen einer Bestellung zu viel Ware erhält, darf diese nicht einfach behalten. Hintergrund ist, dass das Eigentum an der zusätzlich gelieferten Ware beim Händler verbleibt und ein Herausgabeanspruch besteht (ungerechtfertigte Bereicherung gemäß §§ 812 ff. BGB). Eine Pflicht, die Ware sofort und auf eigene Kosten zurückzusenden, besteht jedoch nicht. Empfänger müssen die Ware vielmehr aufbewahren und dem Händler die Rücknahme ermöglichen. Wer zum Beispiel zu viel Ware in der Amazon Lieferung erhält, sollte sich mit dem Support in Verbindung setzen.
Wie der Rechtsanwalt Christian Solmecke gegenüber dem Kölner Blatt Express äußert, können Empfänger den Händler auffordern, die Ware in einer angemessenen Frist abzuholen. Bis dahin sollte der Empfänger die Ware sorgfältig aufbewahren. Alternativ ist es möglich, die Artikel selbst zurückzusenden, wobei die dafür anfallenden Versandkosten der Verkäufer erstatten muss. Die zusätzlichen Produkte einfach zu behalten, zu verschenken oder weiterzuverkaufen, ist rechtlich nicht zulässig, da es sich um eine Verfügung über fremdes Eigentum handelt. Wer den Fehler absichtlich ausnutzt, muss unter Umständen mit Schadensersatzforderungen rechnen. Eine Übereignung durch Ersitzung (§ 937 BGB) tritt erst nach zehn Jahren im gutgläubigen Eigenbesitz ein - in der Praxis verjähren die Herausgabeansprüche des Händlers jedoch regelmäßig bereits nach drei Jahren.
Ware ohne Bestellung?
Wer unbestellte Ware erhält, muss, wie die Verbraucherzentrale berichtet, grundsätzlich weder zahlen noch die Artikel zurückschicken (§ 241a BGB). Wichtig ist jedoch, zunächst zu prüfen, wie es überhaupt zu der Lieferung gekommen ist. Ein Blick auf den Absender kann helfen einzuschätzen, ob ein seriöser Shop hinter der Sendung steckt oder ob es sich um eine zweifelhafte Masche handelt. Bei bekannten Händlern kann eine einfache Falschlieferung vorliegen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, den Shop zu kontaktieren und den Irrtum zu klären. Verbraucher müssen dabei allerdings aufpassen, keine Formulierung zu wählen, die als Vertragsannahme verstanden werden könnte.
Je nach Reaktion des Händlers können Empfänger entscheiden, ob sie die Ware zurücksenden (dann muss der Verkäufer die Kosten tragen) oder die Lieferung ignorieren. Gründe für unbestellte Ware reichen von untergeschobenen Verträgen über Zustellungsfehler und Lagerüberbestände bis hin zu Identitätsmissbrauch oder sogenannten "Brushing"-Methoden, bei denen Händler Fake-Bestellungen nutzen, um Bewertungen zu manipulieren. In allen Fällen gilt: Ohne wirksamen Vertrag besteht keine Zahlungspflicht.
Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: ThitiwatDay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amazon
Analysen zu Amazon
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.2026
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.2026
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.2026
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.2026
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.2026
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.2018
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.2018
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen