Wo man das Glück finden kann: World Happiness Report 2022

Platz 11: Das Ranking

Der World Happiness Report 2022 hat über 150 Länder weltweit hinsichtlich der Glücklichkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2020 untersucht. Die hierbei verwendeten Daten stammen primär von der Gallup World Poll, der umfassendsten und weitreichendsten Umfrage der Welt. Die Messung des individuellen Wohlbefindens basiert auf einer Analyse von drei Faktoren: Der Bewertung der eigenen Lebenssituation, dem Verspüren positiver Gefühle und dem Verspüren negativer Gefühle. In einer ersten Frage wurden die Teilnehmer gebeten, ihr derzeitiges Leben auf einer Skala von null bis zehn zu bewerten, wobei null das schlechtmöglichste und zehn das bestmögliche Leben darstellt. In einer zweiten Frage sollten die Personen anschließend Angaben zu ihren Emotionen im Verlauf des letzten Tages machen. Aus den gesammelten Antworten wurde dann für jedes Land eine Anzahl an Punkten ermittelt und eine Rangliste erstellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die globale Corona-Pandemie nicht ausschließlich Leid mit sich gebracht hat, sondern auch einen Anstieg von sozialer Unterstützung und generellem Wohlwollen. Das folgende Ranking präsentiert die vom World Happiness Report 2022 als "die glücklichsten Länder der Welt" bezeichneten Staaten im Jahr 2022; Stand ist der 18. März 2022.

Quelle: World Happiness Report 2021, Bild: MarcelClemens / Shutterstock.com