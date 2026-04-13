Green Guide

In deutschen Haushalten schlummern alte Smartphones, unzählige USB-Sticks und andere digitale Reste. Doch anstatt die kleinen digitalen Helfer verstauben zu lassen, gibt es unzählige kreative und praktische Wege, ihnen ein zweites Leben zu geben.

Alte Smartphones: Vom Wegwerfprodukt zum nützlichen Zweitgerät

Smartphones sind weit mehr als nur Telefone - sie sind vollwertige Mini-Computer mit WLAN, GPS, Kamera und Touchscreen. Diese Ausstattung eröffnet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten jenseits der Telefonie. Bevor das alte Gerät eine neue Aufgabe bekommt, sollte es zunächst auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um alle unnötigen Daten zu entfernen.

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Wie aus einem Ratgeber von Inside Digital hervorgeht, eignen sich ausrangierte Smartphones hervorragend als Zweitgerät fürs Homeoffice. Mit einer eigenen SIM-Karte versehen, bleibt die berufliche Erreichbarkeit getrennt von der privaten Nummer. Besonders praktisch: Als Festnetztelefon-Ersatz funktioniert das alte Handy über die FritzApp Fon sogar ohne zusätzliche SIM-Karte - es nutzt einfach das heimische WLAN.

Im Auto kann das ausgediente Smartphone dauerhaft in der Halterung bleiben und als Navigationsgerät oder Autotelefon dienen. So entfällt das lästige Ein- und Ausstecken des aktuellen Geräts. Für Eltern besonders interessant: Das alte Handy lässt sich über spezielle Apps in ein hochmodernes Babyphone verwandeln, das sogar Videoübertragung über größere Entfernungen ermöglicht.

USB-Sticks: Kleine Helfer mit großem Potenzial

USB-Sticks mögen auf den ersten Blick langweilig erscheinen, doch wie die Experten von GIGA zeigen, steckt in den kleinen Speichermedien enormes Potenzial. Selbst ältere Modelle mit geringem Speicherplatz lassen sich kreativ nutzen. So können sie etwa als portable Software-Bibliothek dienen: Mit Programmen wie PortableApps wird der USB-Stick zur mobilen Arbeitsumgebung mit Browser, Office-Programmen und allen wichtigen Einstellungen.

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Besonders praktisch sind USB-Sticks als Windows-Reparatur- oder Kennwort-Rücksetz-Werkzeug. Ein entsprechend vorbereiteter Stick kann bei Computerproblemen echte Wunder bewirken und erspart teure Reparaturdienste. Für technikaffine Nutzer bieten sich sogar Möglichkeiten wie komplette Betriebssysteme auf USB-Sticks oder die Nutzung als anonymer Surf-Stick über das Tor-Netzwerk.

Kreative Ideen reichen von digitalen Mixtapes für das Autoradio bis hin zu einer Art Zeitkapsel mit aktuellen Fotos und Musikstücken. Wer mehrere kleine USB-Sticks besitzt, kann diese sogar zu einem größeren Speicherverbund zusammenschließen und sich quasi eine selbstgebaute SSD basteln.

Nachhaltigkeit vor Entsorgung: Umwelt und Geldbeutel schonen

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Bevor alte Geräte entsorgt werden, sollte immer der Weiterverkauf oder die Weitergabe in Betracht gezogen werden. Wie die Verbraucherzentrale NRW betont, bringt der eigene Verkauf über Kleinanzeigen meist mehr Geld als Ankaufportale. Wichtig dabei: Alle persönlichen Daten müssen vorher sicher gelöscht werden.

Ist das Gerät nicht mehr funktionsfähig, gehört es definitiv nicht in den Hausmüll. Seit Juli 2022 müssen auch große Lebensmittelgeschäfte und Discounter alte Elektrogeräte zurücknehmen, wenn sie selbst Elektroartikel verkaufen. Die Rückgabe lohnt sich: Smartphones enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber und Kupfer, die beim fachgerechten Recycling wiedergewonnen werden können.

Besonders sinnvoll ist die Spende an gemeinnützige Organisationen wie NABU oder BUND. Diese leiten funktionsfähige Geräte oft in ärmere Länder weiter, wo sie dringend benötigt werden und einen wichtigen Beitrag zur digitalen Teilhabe leisten. Pro gespendetem Gerät fließen meist ein bis drei Euro in Umwelt- oder Sozialprojekte.

Die kreativen Einsatzmöglichkeiten für alte Technik zeigen: Wegwerfen sollte immer die letzte Option sein. Mit etwas Fantasie werden aus digitalen Resten nützliche Alltagshelfer - gut für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net