So viel Geld verdienen Deutsche im Durchschnitt

Während die einen Monat für Monat arbeiten und nahe dem Existenzminimum leben, verdienen andere teilweise mehr als 10.000 Euro. Wie groß die Unterschiede beim monatlichen Bruttoverdienst genau sind, hat das Statistische Bundesamt jetzt veröffentlicht.

Große Branchenunterschiede

Während der monatliche Bruttoverdienst ohne Sonderzahlungen bei Vollzeitbeschäftigung im Wirtschaftsbereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 5.447 Euro am höchsten ist, liegt das monatliche Bruttogehalt im Gastgewerbe bei lediglich 2.480 Euro.

Zusätzlich arbeiten Angestellte im Gastgewerbe im Durchschnitt 39,7 Stunden und kommen damit auf einen Stundenlohn (brutto) von 14,36 Euro. Angestellte in der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen arbeiten hingegen 38,6 Stunden und kommen auf einen Stundenlohn (brutto) von 32,44 Euro.

Des Weiteren liegt der durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst bei 4.035 Euro und der Bruttostundenlohn bei 23,69 Euro.

Fachkräfte in Krankenhäusern

In einer weiteren Mitteilung des Statistischen Bundesamtes, sind die Bruttomonatsgehälter der systemrelevanten Berufe aufgeführt. Gemeint sind Beschäftigte in Krankenhäuser, in der Altenpflege und im Lebensmitteleinzelhandel, also Berufsgruppen, die vor allem während der Corona-Krise unverzichtbar sind und waren.

Laut des Statistischen Bundesamtes verdienten Fachkräfte in Krankenhäusern im Jahr 2019 durchschnittlich 3.502 Euro brutto im Monat, Fachkräfte in Altenheimen kamen lediglich auf einen Bruttomonatslohn von 3.116 Euro.

Vor allem in Krankenhäusern sind die Unterschiede bei den monatlichen Bruttoverdiensten sehr groß. Während Ärzte in Krankenhäusern 2019 einen monatlichen Bruttoverdienst von 8.545 Euro hatten, kamen Intensivpfleger auf 4.524 Euro und Krankenpfleger sogar nur auf 3.502 Euro an monatlichen Einkünften durch ihre Arbeit. Dabei sind rund 50 Prozent der Angestellten in Krankenhäusern in der niedrigsten Verdienstklasse der Krankenpfleger einzuordnen.

