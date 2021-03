The Giving Pledge: Diese Superreichen spenden einen Großteil ihres Vermögens

Milliardäre geben ein Versprechen ab

Rund 200 Milliardäre machen bereits mit

Bill und Melinda Gates sowie Warren Buffett haben sich zusammengetan und 2010 eine Organisation für Superreiche gegründet. Doch dabei handelt es sich keineswegs um einen elitären Club, in dem Milliardäre Geschäfte miteinander machen, Verträge abschließen, ihren Reichtum mehren und ihre Exklusivität feiern. Im Gegenteil: Wer " The Giving Pledge " beitritt, verpflichtet sich - zumindest moralisch - dazu, mindestens die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Die meisten gehen sogar noch ein gutes Stück weiter.Die Milliarden-Spenden müssen Mitglieder nicht beim Eintritt in die Initiative zahlen, überhaupt fließt im Rahmen der Organisation kein Geld. Stattdessen geht es darum, ein Versprechen abzugeben, sich von einem großen Teil seines Vermögens zugunsten wohltätiger Zwecke zu trennen. Dieses Versprechen geben die Milliardäre öffentlich ab - zusammen mit einer Erklärung, in der sie ihre Entscheidung begründen. Ob sie ihr Versprechen zu Lebzeiten oder nach ihrem Tod erfüllen, ist dabei den Mitgliedern selbst überlassen. Auch an wen sie das Geld spenden wollen, obliegt den Spendern selbst.Nach über einem Jahrzehnt "The Giving Pledge" kann sich die Bilanz der Initiative sehen lassen: Mehr als 200 Milliardäre haben sich bereits verpflichtet, einen Großteil ihres Vermögens zu spenden. Die Mitglieder kommen dabei nicht nur aus den USA: Superreiche aus 23 Nationen nehmen teil. In der folgenden Top Zwölf werden die wohl bekanntesten "The Giving Pledge"-Mitglieder gelistet. Die Informationen wurden dabei sowohl der "The Giving Pledge"-Webseite selbst als auch dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" entnommen; Stand der Daten ist der 18. März 2021.

Redaktion finanzen.net



Platz 13: Das Ranking Bill und Melinda Gates sowie Warren Buffett haben sich zusammengetan und 2010 eine Organisation für Superreiche gegründet, deren Zielsetzung es ist, Wohlhabende davon zu überzeugen, mindestens die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke einzusetzen - eine Idee, die sehr viel Anklang findet. In der folgenden Top Zwölf wurden die wohl bekanntesten "The Giving Pledge"-Mitglieder gelistet. Die Informationen wurden sowohl der "The Giving Pledge"-Webseite als auch dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" entnommen; Stand der Daten ist der 18. März 2021. Quelle: The Giving Pledge, Symbolbild: olegator / Shutterstock.com

Bildquellen: olegator / Shutterstock.com