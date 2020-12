Umfrage: Das denken Chefs über Home-Office

Im Zuge der Corona-Krise wurde ein Großteil der Angestellten in Deutschland ins Home-Office geschickt. Eine Bitkom-Umfrage vom März 2020 ergab, dass fast die Hälfte der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt ganz oder zumindest teilweise im Home-Office arbeiteten. Für ein Drittel der Arbeitnehmer war diese Situation neu, denn 33 Prozent der Mitarbeiter hatten davor noch nie im Home-Office gearbeitet. Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik sind rund 90 Prozent der befragten Arbeitnehmer zufrieden mit dem mobilen Arbeitsmodell. Doch was denken die Chefs der Unternehmen über das Home-Office?

Jeder zweite Manager zufrieden mit Arbeit der Mitarbeiter im Home-Office

Im Rahmen des Chefsache-Jahresreports 2020 hat das Marktforschungsinstitut INNOFACT im April Mitarbeiter und Führungskräfte zu ihrer Meinung befragt: Laut den Ergebnissen der Online-Umfrage ist jede zweite befragte Führungskraft (55 Prozent) während des Lockdowns mit der Arbeit der Mitarbeiter im Home-Office im Vergleich zur Präsenzarbeit zufrieden. "Anhänger der altgewohnten Präsenzkultur haben während der Corona-Krise gelernt, dass es auch anders geht", erklärt Peter Fieser, Geschäftsführer bei HENSOLDT und Mitglied der "Initiative Chefsache".

Positive Aspekte: Eigenverantwortlichkeit und Arbeitsweise

Auch die Executive-Search-Firma Odgers Berndtson hat sich anlässlich der Corona-Krise mit der Meinung des Führungspersonals in Unternehmen beschäftigt. Dazu wurden Führungskräfte von Betrieben aller Branchen und Größenklassen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Insgesamt haben 1.480 Manager an der virtuellen und anonymen Manager-Barometer-Sonderbefragung "Corona" teilgenommen. So sagen 65,2 Prozent der befragten Führungskräfte, dass ihre Mitarbeiter flexibel auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagiert haben. Weiter sind 58 Prozent der Manager zufrieden mit dem Umgang der Mitarbeiter mit virtuellen Medien und loben auch die hohe Eigenverantwortlichkeit ihrer Angestellten (56 Prozent).

Nicht alle Führungskräfte sind jedoch durchweg überzeugt: Die größten Vorbehalte hatten die Manager den Studienergebnissen zufolge im Bezug auf die Produktivität und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter im Home-Office.

Informelle Gespräche fallen weg durch Home-Office

Auch wird das durch das Home-Office notwendig gewordene "Führen auf Distanz" von den meisten Managern eher kritisch gesehen. So geben 67,1 Prozent der Führungskräfte in der Umfrage von Odgers Berndtson an, dass ihnen die informelle und zwischenmenschliche Kommunikation mit den Mitarbeitern schwer falle. Während formelle Aufgaben und Projekte den Einschätzungen der Manager zufolge noch relativ einfach über virtuelle Medien delegierbar sind, sei das ungezwungene Gespräch in der Küche oder beim gemeinsamen Kaffeetrinken nun aber kaum mehr möglich. "Ganz ohne face-to-face-Kommunikation geht Führung nicht", erläutert Daniel Nerlich, Managing Partner von Odgers Berndtson Deutschland. "Es kommt auf den richtigen Mix aus persönlichem und digitalem Kontakt an", betont der Experte im Rahmen der Studie.

Weiterhin empfinden viele Manager die Kommunikation innerhalb des Teams (53,9 Prozent), die Motivation der Mitarbeiter (51,4 Prozent) und die Gewährleistung eines "störungsfreien" Arbeitsplatzes im Home-Office (46,4 Prozent) als größte Herausforderungen des neuen Arbeitsmodells.

Home-Office übt Druck auf Führungskräfte aus

Einen ganz anderen Punkt hat das Software-Unternehmen VMware im Rahmen einer dem BusinessInsider vorliegenden Umfrage mit insgesamt 2.850 Führungskräften aus der Wirtschaft, dem Personalbereich und der IT herausgearbeitet. So gaben 57 Prozent der Führungskräfte an, sich im Zuge der Krise zunehmend unter Druck gesetzt zu fühlen. "Die vergangenen sechs Monate haben Unternehmen dazu gezwungen, schnell neue Arbeitsplatzkonzepte zu schaffen, bei denen ‚Arbeit‘ nicht gleichbedeutend mit ‚Büropräsenz‘ ist", sagt Armin Müller, Vice President bei VMware, laut BusinessInsider. Durch die fehlende räumliche Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort sollen viele Unternehmer der Umfrage zufolge das Gefühl haben, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten online und virtuell erreichbar sein zu müssen.

