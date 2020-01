Den Deutschen blühen 2020 höhere Heizkosten

Gasnebenkosten steigen an

In der kalten Jahreszeit laufen die Heizungen permanent, um eine angenehme Raumtemperatur zu ermöglichen. Rund die Hälfte der Deutschen benutzt zu diesem Zweck Gasheizungen, der Rest setzt großteils auf Heizöl. Tatsächlich ist Heizöl die teurere Variante, Heizölnutzer bezahlen im Schnitt fünf Prozent mehr für das Heizen. Aber auch die Gaspreise legen zu, zwar nicht in den Beschaffungskosten selbst, denn die Großhandelspreise sollen voraussichtlichen wegen des Fracking-Booms in Australien und Amerika sinken, jedoch in den Nebenkosten. Denn in die Gaspreise wird nicht nur der Einkaufspreis einberechnet, auch die Ausgaben der Anbieter, staatliche Abgaben, Steuern und Netzentgelte spielen in den Endpreis hinein. Und diese Faktoren können bei jedem Anbieter unterschiedlich sein, die Heizkosten können je nach Anbieter also höher oder niedriger ausfallen. Dabei sind die Gastarife der Grundanbieter prinzipiell teurer als die einiger Alternativanbieter. Am 18. Dezember 2019 lag der Gaspreis für einen Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch bei 1.454 Euro bei den Grundanbietern und nur 1.012 Euro bei Alternativanbietern, so eine Statistik von CHECK24.

Deutliche Unterschiede bei Grund- oder Alternativanbieter

2020 werden die Netzentgelte für Gas steigen, im Durchschnitt um drei Prozent, was insofern für die Heizkosten wichtig wird, dass Gasnetzentgelte rund ein Viertel der anfallenden Heizkosten des Endverbrauchers ausmachen. Die Entgelte erhöhen sich jedoch nicht in jedem Bundesland, in Bayerns, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sinken sie während die Preise in den nördlichen Bundesländern teilweise um zwölf Prozent anziehen. Dementsprechend zahlt ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden 2020 laut CHECK24 durchschnittlich 377 Euro für die Netznutzung.

Prinzipiell stiegen die Gaspreise seit 2018 auch bei den Alternativ-Anbietern wieder an, sind im Verhältnis aber nach wie vor preiswerter. Im Februar 2019 lag der durchschnittliche Preis der Alternativanbieter bei 5,46 Cent pro Kilowattstunde, bei Grundversorgern kostete Gas zur gleichen Zeit 7,12 Cent. Außerdem erhöhten 77 Gasgrundversorger ihre Gaspreise seit August um sechs Prozent oder kündigten Verteuerungen an, 32 Versorger verkündeten jedoch Entlastungen. Trotzdem geht CHECK24-Energie-Geschäftsführer Lasse Schmid davon aus, dass die Tendenz der Heizkosten in diesem Jahr nach oben geht: "Die angekündigten Preiserhöhungen der Grundversorger lassen insgesamt auf höhere Gaspreise 2020 schließen. Nur Alternativanbieter gaben die zuletzt gesunkenen Beschaffungspreise an ihre Kunden weiter. Wer sparen will, muss wechseln."

Das neue Klimapaket - Was es für das Heizen bedeutet

Am 19. und 20. Dezember 2019 verabschiedete die Bundesregierung das Bundesklimaschutzgesetz, kurz KSG. Das neue Klimapaket beinhaltet unter anderem einen CO2-Preis, der sich jedes Jahr erhöhen wird, außerdem werden fossile Brennstoffe wie Heizöl in den nächsten Jahren stetig teurer werden. Der CO2-Preis wird ab 2020 in Kraft treten, pro Tonne soll der Einstiegspreis 2021 bei 25 Euro liegen. Die höheren Heizkosten sollen über ein geplantes Wohngeld um plus zehn Prozent ausgeglichen werden, außerdem verspricht das neue Gesetz Förderungsmittel für den Austausch einer älteren Heizung zu einer klimafreundlicheren Heizung, die erneuerbare Energien verbraucht.

Redaktion finanzen.net

