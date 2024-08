Investieren statt Zinsen zah

Eine Kreditkarte befindet sich heute in der Geldbörse vieler Menschen. Jedoch sollte man den finanziellen Spielrahmen, der sich daraus ergibt, niemals leichtfertig nutzen.

Kreditkarten sind beliebt

Kreditkarten sind in der heutigen Gesellschaft ein weit verbreitetes Zahlungsmittel. Die Gründe für die Kreditkartennutzung sind zahlreich. Neben unkomplizierten Transaktionen und dem finanziellen Spielraum bieten viele Kreditkarten weitere Vorteile, wie Versicherungsleistungen und Bonusprogramme, die je nach Kartenanbieter variieren können. Doch neben den Vorteilen gibt es zahlreiche Risiken, denen sich Kreditkartennutzer bewusst sein sollten.

Vorsicht bei hohen Zinssätzen

Der milliardenschwere Unternehmer Mark Cuban steht Kreditkarten äußerst kritisch gegenüber. "Wenn du Kreditkarten verwendest, willst du nicht reich werden", teilt er im Rahmen eines von CNBC make it zitierten Interviews mit dem US-amerikanischen Radiomoderator Dave Ramsey mit. Cubans größtes Problem mit Kreditkarten seien die hohen Zinssätze. Laut den neuesten Daten des Finanzunternehmen WalletHub liegt der durchschnittliche Zinssatz für eine Kreditkarte bei etwa 15 Prozent. Einige Karten können sogar Zinssätze von bis zu 36 Prozent haben. Bei einem durchschnittliche Kreditkartenguthaben von 10.848 US-Dollar pro Haushalt, wie WalletHub für das vierte Quartal 2023 ermittelte, fallen entsprechend hohe Zinsen an. Genau hier sieht Cuban die Gefahr: Nicht jedem gelingt es, das Kreditkartenguthaben jeden Monat vollständig abzubezahlen, entsprechend hoch sind die Zinszahlungen auf den Restbetrag. Manchmal reiche die Mindestzahlung kaum aus, um die Zinskosten zu decken, warnt er. Er rät Kreditkarten mit einem Zinssatz von 15 Prozent oder mehr vollständig abzubezahlen und die Summe, die man sich an Zinsen spart, zu investieren oder anderweitig auszugeben.

Privatkredit als Alternative

Als Alternative zur Verwendung einer Kreditkarte schlägt Cuban die Aufnahme eines Privatkredites vor, der über einen bestimmten Zeitraum in regelmäßigen Schritten zurückgezahlt werden muss. Nach den Daten der Federal Reserve liegt der durchschnittliche Zinssatz hier bei 8,73 Prozent und ist damit wesentlich lukrativer - bei einer hohen Bonität können die Konditionen noch besser sein, so CNBC make it. Zugleich besteht die Möglichkeit, durch eine adäquate Rückzahlung des Kredits die eigene Bonität aus Perspektive der Banken sogar zu steigern. Dennoch sollten Privatkredite in erster Linie für einmalige notwendige Ausgaben, wie z.B. den Austausch des eigenen Daches oder die Konsolidierung teurer Kreditkartenschulden verwendet werden, erklärt Ted Rossman, Senior Industry Analyst bei Bankrate.com gegenüber CNBC make it.

Redaktion finanzen.net