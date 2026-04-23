Karrierefaktor

Für Mark Cuban zählen nicht nur Fachkenntnisse. Neugier, Agilität und Anpassungsfähigkeit sind wichtig - doch entscheidend ist eine oft unterschätzte Fähigkeit: den Stress des Chefs zu reduzieren. Wer das schafft, wird unverzichtbar.

Erfolg hängt nicht nur von Fachwissen ab

Karriereerfolg lässt sich nicht allein mit Technik oder Fachwissen erklären. Darauf weist der US-Investor und Unternehmer Mark Cuban immer wieder hin. Seiner Ansicht nach sind es vor allem Soft Skills, die den entscheidenden Unterschied machen. In einem Interview mit GOBankingRates erklärte er: "Die Skills, die man heute, in zehn oder hundert Jahren braucht, sind immer die gleichen".

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Neugier - Motor für ständiges Lernen

Für Mark Cuban ist Neugier die Grundlage jeder erfolgreichen Karriere. Sie schützt davor, Veränderungen nur passiv hinzunehmen, und eröffnet stattdessen Chancen, Neues aktiv zu nutzen. Besonders jungen Menschen rät er, Technologien wie ChatGPT oder Gemini frühzeitig auszuprobieren. "Wenn ich heute 16 Jahre alt wäre, würde ich all in auf große Sprachmodelle setzen", erklärte er. Neugier bedeutet für ihn, sich stetig weiterzuentwickeln - und damit Stillstand zu vermeiden.

Agilität & Anpassungsfähigkeit - fit für Wandel

Neben Neugier hebt Mark Cuban zwei weitere Eigenschaften hervor, die im Berufsleben unverzichtbar sind: Agilität und Anpassungsfähigkeit. Agilität bedeutet, flexibel auf neue Situationen zu reagieren und Strategien schnell zu verändern. Anpassungsfähigkeit wiederum sorgt dafür, auch in unsicheren oder ungewohnten Umgebungen handlungsfähig zu bleiben.

Gerade in Zeiten disruptiver Technologien sind diese Fähigkeiten entscheidend, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Cuban bringt es auf den Punkt: "Du musst neugierig sein, agil sein und dich anpassen können, weil sich immer alles verändert", zitiert GOBankingRates.

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Stressreduktion - der unterschätzte Karriere-Booster

Eine Fähigkeit, die Mark Cuban besonders hervorhebt, wird im Berufsalltag oft unterschätzt: die Kunst, Stress zu reduzieren. In einem Interview mit CNBC erklärte er: "Jeder, der meinen Stress reduziert, wird für mich unschätzbar wertvoll." Mitarbeitende, die Probleme frühzeitig erkennen und Lösungen präsentieren, entlasten nicht nur ihre Vorgesetzten, sondern sichern sich selbst eine Schlüsselrolle im Unternehmen.

Ein Beispiel ist sein Mitarbeiter Robbie, der technische Probleme und soziale Spannungen ansprach und löste, bevor sie eskalierten. Genau dieses proaktive Handeln machte ihn für Cuban unverzichtbar. Stress am Arbeitsplatz ist zudem ein enormer Produktivitätskiller: Studien zufolge beeinträchtigt er die Leistung erheblich und verursacht für Unternehmen jedes Jahr immense Kosten. Wer dazu beiträgt, Stress abzubauen, steigert damit nicht nur die Effizienz, sondern auch den wirtschaftlichen Erfolg.

Kombination der Fähigkeiten macht den Unterschied

Mark Cuban ist überzeugt: Wer im Job wirklich durchstarten will, braucht Neugier, Agilität und die Fähigkeit, sich schnell anzupassen. Anstatt auf Veränderungen nur zu reagieren, nutzen Top-Talente sie als Sprungbrett für ihr eigenes Wachstum. Wer dann noch einen Schritt weitergeht und seinen Führungskräften den Rücken freihält, indem er aktiv Stress reduziert, macht sich im Team unentbehrlich. Solche Allrounder sichern sich nicht nur ihren Platz im Unternehmen, sondern auch eine steile Karrierekurve.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net