Wandel der Arbeitswelt und die Chancen für Quereinsteiger

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass die Hälfte aller Angestellten sich voraussichtlich bis 2025 karrieretechnisch umorientieren, oder zumindest fortbilden müssen. Das Handelsblatt hat nun anhand einer Befragung der Jobplattform StepStone und der Boston Consulting Group (BCG) Einblicke ermöglicht, welche Bereiche für Angestellte in Deutschland infrage kämen, wenn ein Jobwechsel nötig sein sollte.

Bereitschaft zum Wechsel generell groß - wenn Gehalt stimmt und Fähigkeiten kompatibel sind

Die Studie von BCG und StepStone zeige generell eine große Bereitschaft, auf einen anderen als den gelernten Beruf umzusteigen, erklärt der CEO von StepStone, Sebastian Dettmers, gegenüber dem Handelsblatt. Die der Zeitung vorliegende Studie zeige zudem, dass besonders das Feld der Automatisierung für viele Branchen im Falle eines nötigen Jobwechsels infrage käme. Besonders Angestellte in den Bereichen Marketing, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Einkauf und Logistik könnten sich demnach vorstellen, in dieses Berufsfeld zu wechseln. Aber auch das Personalwesen, die Beratung und Informationstechnik (IT) seien spannend für Quereinsteiger. Hinzu käme, dass der Faktor Gehalt beim Jobwechsel selbstverständlich auch eine Rolle spielt. Der StepStone Gehaltsreport 2021 zeigt, dass gerade die Saläre der Branchen Beratung und IT für Arbeitnehmer mit Personalverantwortung vergleichsweise sehr hoch sind (ca. 73.000 Euro).

Bereits im März lag dem Handelsblatt eine Studie der BCG vor, nach der im Jahr 2030 über eine Million ITler in Deutschland fehlen werden. Damals schrieb die Zeitung mit Berufung auf die Studie zudem, dass parallel zum Fachkräftemangel 1,6 Millionen Stellen wegfallen könnten, die aufgrund technischer Neuerungen nicht mehr gebraucht werden. Auch Rainer Strack, Managing Director und Senior Partner bei der BCG und Autor eingangs genannter Studie bestätigt den Wandel gegenüber dem Handelsblatt: "Vor allem im IT-Bereich, aber auch bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen wird zukünftig massiv qualifiziertes Personal gebraucht".

Viele der etwa 9.000 befragten Beschäftigten aus 15 Branchen würden neben finanziellen oder strategischen Überlegungen bei einem Wechsel darauf achten, auch vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse im neuen Beruf einsetzen zu können, so Strack im Handelsblatt weiter. Beschäftigte in der Medienbranche oder Kunstschaffende gaben demnach an, bei einem nötigen Wechsel im Bereich Marketing und Kommunikation arbeiten zu wollen. Vertriebler, Anwälte oder Angestellte der Gesundheits- und Pharmabranche könnten sich vorstellen, in der Beratung zu arbeiten.

Umschulung und Fortbildung wichtige Zukunftsfaktoren

International läge Deutschland bezüglich Fortbildungen laut der BCG Studie jedoch sehr weit hinten. Zwar gäbe es beispielsweise viele wechsel- und weiterbildungsbereite Angestellte in der Touristik oder im Einzelhandel, insgesamt würden aber nur 55 Prozent der Befragten in Deutschland von sich aus eine Umschulung oder Fortbildung in Anspruch nehmen, erklärt das Handelsblatt. Dabei werde das Erlernen neuer Fähigkeiten in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Schließlich sei es laut Strack sogar leichtsinnig zu glauben, der eigene Job würde noch einige Jahre bestehen.

Aus dem Future of Jobs Report 2020 des Weltwirtschaftsforums geht hervor, dass Problemlösen und kritisches Denken die Liste wichtiger Fähigkeiten anführen. Der Arbeitsmarktwandel bringt jedoch auch bislang weniger verlangte Fähigkeiten mit sich. So sind Selbstmanagement wie aktives Lernen, Resilienz, Stresstoleranz und Flexibilität neu gelistet. Nicht zuletzt die Technologisierung und Digitalisierung sind die Gründe für den Wandel. "Wir verfügen über die Werkzeuge. Die Fülle an technologischen Innovationen, die unsere aktuelle Ära bestimmen, kann genutzt werden, um menschliches Potenzial freizusetzen", sagt der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Forums, Professor Klaus Schwab, in dem Bericht.

Demnach ist es wichtig, dass Mitarbeiterinnen sich stetig fortbilden. Aber auch Unternehmen sollten in die Verantwortung gezogen werden: Es brauche "die Bereitschaft der Unternehmen, noch mehr in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren", und zweitens "einen durchlässigeren Arbeitsmarkt, der es Menschen ermöglicht, leichter und schneller den Job zu wechseln", zitiert das Handelsblatt StepStone-CEO Dettmers.

