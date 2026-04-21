Kartenärger

Überteuerte Preise, gefälschte Tickets und verweigerter Einlass gehören zu den typischen Risiken von Ticketbörsen. Hilfsangebote und klare Tipps zeigen, wie sich Betrug vermeiden lässt.

Typische Risiken beim Ticketkauf über Börsen

Der Kauf von Eintrittskarten über Online-Börsen wirkt auf den ersten Blick oft bequem, entpuppt sich jedoch in vielen Fällen als riskant. Laut Verbraucherzentrale gehören überhöhte Preise und intransparente Zusatzkosten zu den häufigsten Problemen. Noch gravierender sind gefälschte Tickets für Veranstaltungen, die gar nicht existieren oder nie geplant waren. Die dpa berichtet zudem, dass personalisierte Karten im Wiederverkauf regelmäßig zu Schwierigkeiten führen - am Einlass bleibt der Zutritt dann verwehrt. Hinzu kommt, dass bei Ticketbörsen häufig kein verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung steht, was eine Lösung der Probleme zusätzlich erschwert.

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Unterschiede: Ticketbörsen vs. offizielle Ticketportale

Ein entscheidender Punkt beim Ticketkauf ist die Wahl der Plattform. Bei Ticketbörsen wie Viagogo, Fansale oder TicketSwap handelt es sich lediglich um Vermittler zwischen privaten oder gewerblichen Verkäufern und den Käufern. Eine verbindliche Garantie für die Echtheit oder Gültigkeit der Karten besteht dort nicht. Ganz anders ist die Situation bei offiziellen Ticketportalen wie Eventim oder Ticketmaster: Sie verkaufen Eintrittskarten im Auftrag des Veranstalters und bieten damit deutlich mehr Sicherheit. Das Europäische Verbraucherzentrum weist darauf hin, dass das Risiko mit jeder zusätzlichen Zwischenstation steigt, die ein Ticket durchläuft - je länger die Kette, desto wahrscheinlicher sind Probleme bis hin zum Verlust des Eintrittsrechts.

Warnsignale für unseriöse Anbieter

Es gibt einige Warnzeichen, an denen sich zweifelhafte Anbieter frühzeitig erkennen lassen. Fehlt auf einer Ticketseite das Impressum oder ist es unvollständig, sollte man grundsätzlich Abstand nehmen - ohne klare Angaben zum Anbieter lassen sich spätere Ansprüche kaum durchsetzen, so ZDFheute. Ebenso sind auffällig günstige Preise im Vergleich zum Markt ein starkes Indiz für unseriöse Angebote. Hinzu kommt die Praxis der "künstlichen Verknappung": Durch den Einsatz von Bots oder manipulierten Plattformen wird der Eindruck erweckt, Tickets seien rar, um Käufer unter Druck zu setzen und höhere Preise durchzusetzen.

Tipps für den sicheren Ticketkauf

Um das Risiko beim Ticketkauf zu minimieren, empfiehlt das Europäische Verbraucherzentrum, Eintrittskarten möglichst direkt beim Veranstalter oder über offizielle Portale zu erwerben. Zusätzlich lohnt es sich, vor dem Kauf die Erfahrungen anderer Nutzer auf Bewertungsplattformen wie Trustpilot zu prüfen. Auch die Wahl der Zahlungsmethode kann entscheidend sein: Wer per Kreditkarte bezahlt, hat im Betrugsfall oft die Möglichkeit, das Geld über ein Chargeback-Verfahren zurückzufordern. Sinnvoll ist es zudem, Ticketalarme oder Newsletter zu nutzen, um rechtzeitig über den offiziellen Verkaufsstart informiert zu sein und nicht auf Zweitmarktangebote angewiesen zu werden.

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Was tun im Betrugsfall?

Kommt es trotz aller Vorsicht zu Problemen, ist schnelles Handeln entscheidend. Nach Ansicht der Verbraucherzentrale können Betroffene den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten und zusätzlich den Rücktritt erklären, um ihr Geld zurückzufordern. Unterstützung bietet außerdem das Tickettool der Verbraucherzentralen, das automatisch passende Musterschreiben erstellt und so die Durchsetzung von Ansprüchen erleichtert. Parallel sollte eine Anzeige bei der Polizei erfolgen; wer per Kreditkarte gezahlt hat, kann unter Umständen über ein Chargeback-Verfahren sein Geld zurückholen, wie ZDFheute berichtet. Handelt es sich um Anbieter mit Sitz im Ausland, leistet das Europäische Verbraucherzentrum Hilfestellung und vermittelt im Konfliktfall.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net