Zwischen Hype und Wirklichkeit: Superintelligenz ist noch weit entfernt
Superintelligenz bleibt Zukunftsmusik. Experten betonen: Trotz rasanter Fortschritte fehlen KI noch entscheidende Fähigkeiten - die großen Chancen liegen derzeit im praktischen Einsatz.
Werte in diesem Artikel
Zwischen Hype und Realität
Seit Jahrzehnten geistert die Vorstellung einer "Superintelligenz" durch Medien und Fachdebatten - eine KI, die den Menschen in allen Bereichen übertrifft. Doch bislang bleibt dieses Szenario eher ein Phantom, wie die FAZ betont: Belege für eine solche Entwicklung gibt es nicht. Zwar warnen prominente Stimmen wie Elon Musk, Geoffrey Hinton oder Sam Altman regelmäßig vor den Gefahren, doch ihre Einschätzungen wirken oft spekulativ und widersprüchlich. Auch IBM verweist in einem Artikel darauf, dass zentrale Fähigkeiten wie Bewusstsein, Kreativität oder effizientes Lernen noch fehlen. Hinzu kommt: Schon die Definition von "AGI" oder "Superintelligenz" ist uneinheitlich - was die Diskussion zusätzlich erschwert.
Forschungserfolge ja - Durchbruch nein
Künstliche Intelligenz übernimmt heute bereits hochkomplexe Aufgaben - von der Analyse medizinischer Daten bis hin zur Unterstützung in der Forschung. Doch die Fähigkeit, sich selbstständig zu erforschen und weiterzuentwickeln, bleibt aus. Antonio Krüger, Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, betont gegenüber t3n, dass er den Weg zur Superintelligenz daher auf lange Sicht sehe: Es brauche noch viele grundlegende wissenschaftliche Durchbrüche, bevor Systeme diesem Anspruch nahekommen könnten. Auch die FAZ betont, dass aktuelle KI-Systeme vor allem in spezialisierten Anwendungsfeldern glänzen, nicht aber in ganzheitlichem, menschenähnlichem Denken.
Technologische Grenzen
So beeindruckend aktuelle KI-Modelle erscheinen, ihre Grenzen sind deutlich sichtbar. IBM weist darauf hin, dass Systeme riesige Datenmengen benötigen, um Sprachdialoge oder Problemlösungen zu erlernen - während Menschen schon mit minimalem Input auskommen. Auch fehlen die bereits genannten Fähigkeiten weiterhin: echtes Schlussfolgern, Kreativität, Bewusstsein und die Vielseitigkeit, die den Menschen auszeichnet. Die FAZ ergänzt, dass zudem der hohe Energieverbrauch und die geringe Transferfähigkeit der Modelle zeigen, wie weit sie noch von einer echten Superintelligenz entfernt sind.
Chancen im Hier und Jetzt
Abseits visionärer Debatten zeigt sich, wie stark Künstliche Intelligenz schon heute wirkt. Laut t3n beschleunigt sie die Forschung in Laboren, etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente, und liefert wertvolle Beiträge für Klimamodelle sowie die Bewältigung globaler Krisen. Entscheidend sei dabei, den Fokus auf vertrauenswürdige, spezialisierte und gesellschaftlich nützliche Anwendungen zu legen - dort entfaltet KI bereits jetzt messbaren Nutzen.
Verantwortung und Perspektive
Apokalyptische Warnungen über eine angeblich kurz bevorstehende Superintelligenz prägen zwar viele Schlagzeilen, doch sie verstellen oft den Blick auf das Wesentliche. Wie die FAZ betont, sind Bildung, kritisches Denken und ein reflektierter Umgang mit KI entscheidend, um ihre gesellschaftlichen Auswirkungen einzuordnen und Risiken wie Desinformation oder Fehlinterpretationen zu begegnen. Gleichzeitig spielt Vielfalt eine zentrale Rolle: t3n verweist darauf, dass heterogene Datenquellen und diverse Entwicklungsteams notwendig sind, um Vorurteile in Systemen zu vermeiden und faire Ergebnisse zu erzielen. IBM wiederum mahnt, den Diskurs nicht von Angst, sondern von Klarheit leiten zu lassen - die nüchterne Einschätzung der aktuellen Grenzen und Potenziale ist wichtiger als Spekulationen über eine allmächtige Superintelligenz.
Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Stock-Asso / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen