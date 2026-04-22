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KI-Mythos

Zwischen Hype und Wirklichkeit: Superintelligenz ist noch weit entfernt

23.04.26 03:21 Uhr
Hype um Super-KI: Realität sieht anders aus | finanzen.net

Superintelligenz bleibt Zukunftsmusik. Experten betonen: Trotz rasanter Fortschritte fehlen KI noch entscheidende Fähigkeiten - die großen Chancen liegen derzeit im praktischen Einsatz.

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Zwischen Hype und Realität

Seit Jahrzehnten geistert die Vorstellung einer "Superintelligenz" durch Medien und Fachdebatten - eine KI, die den Menschen in allen Bereichen übertrifft. Doch bislang bleibt dieses Szenario eher ein Phantom, wie die FAZ betont: Belege für eine solche Entwicklung gibt es nicht. Zwar warnen prominente Stimmen wie Elon Musk, Geoffrey Hinton oder Sam Altman regelmäßig vor den Gefahren, doch ihre Einschätzungen wirken oft spekulativ und widersprüchlich. Auch IBM verweist in einem Artikel darauf, dass zentrale Fähigkeiten wie Bewusstsein, Kreativität oder effizientes Lernen noch fehlen. Hinzu kommt: Schon die Definition von "AGI" oder "Superintelligenz" ist uneinheitlich - was die Diskussion zusätzlich erschwert.

Forschungserfolge ja - Durchbruch nein

Künstliche Intelligenz übernimmt heute bereits hochkomplexe Aufgaben - von der Analyse medizinischer Daten bis hin zur Unterstützung in der Forschung. Doch die Fähigkeit, sich selbstständig zu erforschen und weiterzuentwickeln, bleibt aus. Antonio Krüger, Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, betont gegenüber t3n, dass er den Weg zur Superintelligenz daher auf lange Sicht sehe: Es brauche noch viele grundlegende wissenschaftliche Durchbrüche, bevor Systeme diesem Anspruch nahekommen könnten. Auch die FAZ betont, dass aktuelle KI-Systeme vor allem in spezialisierten Anwendungsfeldern glänzen, nicht aber in ganzheitlichem, menschenähnlichem Denken.

Technologische Grenzen

So beeindruckend aktuelle KI-Modelle erscheinen, ihre Grenzen sind deutlich sichtbar. IBM weist darauf hin, dass Systeme riesige Datenmengen benötigen, um Sprachdialoge oder Problemlösungen zu erlernen - während Menschen schon mit minimalem Input auskommen. Auch fehlen die bereits genannten Fähigkeiten weiterhin: echtes Schlussfolgern, Kreativität, Bewusstsein und die Vielseitigkeit, die den Menschen auszeichnet. Die FAZ ergänzt, dass zudem der hohe Energieverbrauch und die geringe Transferfähigkeit der Modelle zeigen, wie weit sie noch von einer echten Superintelligenz entfernt sind.

Chancen im Hier und Jetzt

Abseits visionärer Debatten zeigt sich, wie stark Künstliche Intelligenz schon heute wirkt. Laut t3n beschleunigt sie die Forschung in Laboren, etwa bei der Entwicklung neuer Medikamente, und liefert wertvolle Beiträge für Klimamodelle sowie die Bewältigung globaler Krisen. Entscheidend sei dabei, den Fokus auf vertrauenswürdige, spezialisierte und gesellschaftlich nützliche Anwendungen zu legen - dort entfaltet KI bereits jetzt messbaren Nutzen.

Verantwortung und Perspektive

Apokalyptische Warnungen über eine angeblich kurz bevorstehende Superintelligenz prägen zwar viele Schlagzeilen, doch sie verstellen oft den Blick auf das Wesentliche. Wie die FAZ betont, sind Bildung, kritisches Denken und ein reflektierter Umgang mit KI entscheidend, um ihre gesellschaftlichen Auswirkungen einzuordnen und Risiken wie Desinformation oder Fehlinterpretationen zu begegnen. Gleichzeitig spielt Vielfalt eine zentrale Rolle: t3n verweist darauf, dass heterogene Datenquellen und diverse Entwicklungsteams notwendig sind, um Vorurteile in Systemen zu vermeiden und faire Ergebnisse zu erzielen. IBM wiederum mahnt, den Diskurs nicht von Angst, sondern von Klarheit leiten zu lassen - die nüchterne Einschätzung der aktuellen Grenzen und Potenziale ist wichtiger als Spekulationen über eine allmächtige Superintelligenz.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Stock-Asso / Shutterstock.com

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