Corona: Wann wird ein Verdienstausfall entschädigt?

Neuerung im Infektionsschutzgesetz

Abhängig davon, in welchem Bundesland man lebt, kann es noch mehr oder weniger lange dauern, bis Kitas und Schulen wieder regulär geöffnet haben. Viele Eltern müssen daher weiterhin die Betreuung ihrer Kinder selbst stemmen und dabei unter Umständen auch einen Verdienstausfall in Kauf nehmen, denn in vielen Fällen ist auch die geplante Erweiterung der Notbetreuung in der Corona-Krise aufgrund der strengen Aufnahmekriterien keine Entlastung für berufstätige Eltern. Eltern, die aufgrund der angeordneten Schließungen nun selbst mit der Kinderbetreuung beschäftigt sind, können oftmals nicht oder nicht im vollem Umfang arbeiten, haben jedoch aufgrund einer am 25. März beschlossenen Neuerung im Infektionsschutzgesetz unter bestimmten Umständen Anspruch auf Entschädigung bei Verdienstausfall. Dieser Anspruch geht aber mit strengen Kriterien und Einschränkungen einher.

Die Einschränkungen

Die neue Regelung im Infektionsschutzgesetz gilt für alle Eltern und Pflegeeltern, die erwerbstätig sind und einen Verdienstausfall haben, weil sie aufgrund von geschlossenen Schulen oder Kitas selbst für die Betreuung ihrer Kinder verantwortlich sind. Einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung haben jedoch nur Eltern, die ein Kind haben, welches jünger als 12 Jahre ist. Auch dann wird allerdings nur eine Entschädigung für maximal sechs Wochen gezahlt, deren Höhe bei 67 Prozent des durch die eigenverantwortliche Betreuung entstandenen Nettoverdienstausfalls liegt. Dabei ist eine Höchstgrenze zu beachten, die bei 2.016 Euro liegt. Hinzu kommt, dass kein Anspruch besteht, wenn die entsprechenden Betreuungseinrichtungen ohnehin wegen im Landesrecht festgelegter Schulferien geschlossen sind.

So erhalten Sie eine Entschädigung

Allgemein wird eine Entschädigung auch nur dann ausgezahlt, wenn den Eltern keine andere angemessene Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind zur Verfügung steht, sie sich nicht in Kurzarbeit oder im Home-Office befinden. Diesen Umstand müssen Betroffene gegebenenfalls gegenüber den Behörden und dem Arbeitgeber nachweisen können. Auch auf einem Zeitkonto gesammelte Überstunden müssen zunächst abgebaut werden, bevor eine finanzielle Entschädigung beantragt werden kann.

Um den Anspruch geltend zu machen und eine Entschädigung zu erhalten, müssen Eltern sich mit ihrem Verdienstausfall an ihren Arbeitgeber wenden, der die Entschädigung zunächst übernehmen muss. Dieser bekommt das Geld jedoch von der zuständigen Landesbehörde zurückerstattet. Zunächst gilt diese Regelung bis zum 31. Dezember 2020.

